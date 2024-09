Taranto, grande partecipazione alla Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici

Migliaia di presenze, spazi espositivi, dibattiti, incontri, eventi di intrattenimento musicale. Grande successo per la Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici, tenutasi a Taranto. L’iniziativa si è svolta nel Parco della Musica, in via Di Palma, nell’area degli ex Baraccamenti Cattolica, da pochi mesi restituita alla città grazie ad un radicale intervento di recupero e rigenerazione urbana.



La Notte Europea dei Ricercatori è organizzata da Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ITS Academy Mobilità, Europe Direct Taranto e Comune di Taranto, in qualità di capofila della CTE Calliope. Partner dell’iniziativa sono ITS Academy Apulia Digital Maker, Politecnico di Bari, Genotoxic, Museo MarTA, Asl Taranto, Marina Militare, Jonian Dolphin Conservation.



Per il secondo anno consecutivo ITS Academy Mobilità (già ITS Logistica Puglia), è stato tra i protagonisti della manifestazione a conferma della vocazione all’innovazione in stretto raccordo con il mondo dell’impresa e della ricerca. Proprio nell’area degli ex Baraccamenti ITS Academy Mobilità sta realizzando un importante investimento per la costruzione di modernissimi laboratori tecnologici che utilizzeranno la robotica applicata alla logistica.



Il presidente e il direttore di ITS Academy Mobilità, Silvio Busico e Luigia Tocci sono intervenuti ai vari panel che hanno scandito il ricco programma dell’evento. Nello specifico il direttore Tocci si è soffermato sull’importanza di competenze e tecnologie per formare i nuovi talenti illustrando ai tanti giovani presenti le innovazioni che l’ITS sta portando nelle proprie aule. In serata, il presidente Busico ha partecipato al confronto su “Ricerca, Formazione, Innovazione: tre diriver per lo sviluppo del territorio”, sottolineando come Taranto stia compiendo grandi progressi nel campo della formazione e dell’innovazione.