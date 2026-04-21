Taranto, Giuramento del 24 aprile. Kyma annuncia modifiche ai percorsi bus

In occasione della Cerimonia di Giuramento Solenne della Marina Militare, che si terrà il prossimo 24 aprile sulla Rotonda del Lungomare di Taranto, Kyma Mobilità comunica importanti modifiche ai percorsi delle linee urbane e suburbane.



A seguito dell’Ordinanza di Polizia Locale n. 233/2026, che dispone l’interdizione al traffico veicolare per consentire le prove tecniche e lo svolgimento della cerimonia, i bus aziendali subiranno deviazioni nelle giornate del 20, 21, 22, 23 aprile (prove diurne e serali) e del 24 aprile (giorno dell’evento).

Le aree interessate dalle chiusure includono Corso Due Mari, Lungomare Vittorio Emanuele III (tratto Corso Due Mari – Piazza Ebalia), via Regina Margherita, Piazza Ebalia e le vie limitrofe (Principe Amedeo, Giovinazzi, Mazzini e Cavour).

Pertanto, i percorsi delle linee urbane e suburbane saranno così modificati:

20 – 21 – 22 APRILE 2026 dalle ore 21:00

23 – 24 APRILE 2026 dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e comunque sino a cessate esigenze

LINEE PER PORTO MERCANTILE/TAMBURI – direzione CITTÀ VECCHIA: non effettuano nessuna deviazione ma i consueti percorsi.

Linea 1/2 (direzione CIMINO): da Stazione FF.SS., Porto Mercantile, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, Porte dello Ionio, Park Cimino.

(direzione CIMINO): da Stazione FF.SS., Porto Mercantile, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, Porte dello Ionio, Park Cimino. Linea 3 (direzione CIMINO): da Stazione FF.S., Porto Mercantile, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Oberdan, via Dante, via Atenisio, via Speziale, Porte dello Ionio, Park Cimino.

(direzione CIMINO): da Stazione FF.S., Porto Mercantile, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Oberdan, via Dante, via Atenisio, via Speziale, Porte dello Ionio, Park Cimino. Linea 5 (direzione CIMINO – MARGHERITA – CIMINO): da via Crispi svolta a sx per via Oberdan fino a P.za Ebalia dove termina la corsa di andata e riprende quella di ritorno su percorso invariato.

(direzione CIMINO – MARGHERITA – CIMINO): da via Crispi svolta a sx per via Oberdan fino a P.za Ebalia dove termina la corsa di andata e riprende quella di ritorno su percorso invariato. Linea 6 (direzione LAGO DI NEMI/TA 2): da Stazione FF.SS., Porto Mercantile, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Oberdan, via Dante e riprende il consueto percorso.

(direzione LAGO DI NEMI/TA 2): da Stazione FF.SS., Porto Mercantile, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Oberdan, via Dante e riprende il consueto percorso. Linea 8 (direzione SALINELLA): da Porto Mercantile, stazione FF.S, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Japigia, C.so Italia e riprende il consueto percorso secondo l’OdS vigente.

(direzione SALINELLA): da Porto Mercantile, stazione FF.S, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Japigia, C.so Italia e riprende il consueto percorso secondo l’OdS vigente. Linee 16 – 20 – 28 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx via C. Battisti, a dx V.le Magna Grecia e proseguono sui rispettivi percorsi.

(da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx via C. Battisti, a dx V.le Magna Grecia e proseguono sui rispettivi percorsi. Linee 14 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Japigia, C.so Italia, a dx V.le Magna Grecia per riprendere il consueto percorso.

(da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Japigia, C.so Italia, a dx V.le Magna Grecia per riprendere il consueto percorso. Linee 21 e 27 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), V.le Virgilio per riprendere i rispettivi percorsi.

(da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), V.le Virgilio per riprendere i rispettivi percorsi. Linea PARK & RIDE : effettuerà il seguente percorso modificato: Piazzale Democrate – Stazione FS – Piazza Castello – Piazzale Democrate effettuando le relative fermate (tabellare P.le Democrate – Stazione FS – P.zza Castello).

: effettuerà il seguente percorso modificato: Piazzale Democrate – Stazione FS – Piazza Castello – Piazzale Democrate effettuando le relative fermate (tabellare P.le Democrate – Stazione FS – P.zza Castello). Corse “APPIA”: seguiranno il percorso via Ponte di Punta Penna previsto per le rispettive linee di riferimento (1/2 – 3, etc.).

Personale aziendale provvederà a far installare la fermata provvisoria di via Leonida e ad organizzare presidi nei punti cruciali di deviazione dei bus.

Saranno inoltre apposti avvisi per l’utenza, relativi alla deviazione sopra indicata, sulle fermate temporaneamente soppresse per effetto del mancato passaggio indicandone la deviazione prevista.