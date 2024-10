Taranto, giornata della matricola: ecco i 150 del Politecnico

Un giorno di festa tra volti nuovi, parole, curiosità, progetti, promesse, spettacolo e……il futuro che verrà! Questo è stato, l’11 ottobre scorso a Taranto, il giorno dedicato alle matricole del Politecnico, i 150 che da alcune settimane hanno intrapreso il cammino di studi nella la sede di Taranto.

Un giorno di festa che ha incluso anche agli studenti-matricole delle lauree magistrali Poliba della sede e di orientamento per alcune scuole superiori presenti con i propri studenti e docenti: l’Istituto Tecnico Tecnologico “Pacinotti” e l’Istituto di Istruzione Superiore “Righi” di Taranto e l’Istituto di Istruzione Superiore, “Fermi” di Policoro.

L’iniziativa, curata dal comitato organizzatore della sede jonica, il TTEC (Taranto Tecnologica) Poliba, si è sviluppata nella sala a gradoni della sede al quartiere Paolo VI. Il saluto del rettore è stato portato dal prof. Gianluca Percoco, presidente del TTEC, che ha sottolineato le importanti possibilità professionali che gli studi di Ingegneria presso il Politecnico consentono ai neolaureati.

Qui, le matricole Poliba, per il corrente anno accademico, hanno potuto scegliere, previo test d’accesso, i corsi di laurea triennali in Ingegneria dei SISTEMI AEROSPAZIALI (il più gettonato con circa 70 studenti provenienti da Taranto e dal centro Puglia); Ingegneria INDUSTRIALE e dei SISTEMI NAVALI, novità con gli allievi marescialli della Marina Militare; Ingegneria INFORMATICA e dell’AUTOMAZIONE – P-TECH e infine con la più tradizionale, Ingegneria CIVILE e AMBIENTALE. Corsi di laurea triennali, questi, sostenuti in continuità superiore dai corsi di laurea magistrali in Ingegneria per l’AMBIENTE e il TERRITORIO; Ingegneria MECCANICA – Industria Sostenibile; Ingegneria AEROSPAZIALE – SPACE TECHNOLOGY, Interateneo con l’Università del Salento.

In occasione della giornata della matricola sono stati inoltre premiati, con 60 borse di studio del Comune di Taranto, gli studenti che si sono distinti per merito ed esami nel corso dell’appena concsluso. L’iniziativa è stata anche sottolineata da Federica Simili, assessore comunale alla Pubblica Istruzione, dalla prof.ssa Domenica Costantino, vicepresidente del TTEC Poliba che ha tra l’altro introdotto i “Matka”, duo composto da Connie Valentini, vocalist, e Massimiliano Conte, pianoforte.

E’ inoltre intervenuto il prof. Marco Camisani Calzolari docente universitario, consulente, autore, divulgatore che ha posto al centro dell’attenzione degli studenti il tema attualissimo dell’Intelligenza artificiale. “Alla giornata, in chiusura si legge nella nota del’università – non hanno fatto mancare la loro presenza e le parole di sprono per fare meglio, l’Assessore alla Formazione e Lavoro alla Regione Puglia, Sebastiano Leo e il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Alla giornata della matricola hanno partecipato infine, i laboratori di Disegno e Cad (prof. Lisseri), Geomatica (prof.ssa Costantino), Interdisciplinary Additive Manufacturing (prof. Percoco), Geotecnico con il progetto Europeo: GL4S – Green Life 4 Seas (prof.ssa Vitone)”.

(foto diffusa da PoliBa).