Cooltura
Taranto: Giornata del Mare, terza edizione
In occasione della “Giornata del Mare”, istituita dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n.
229, art. 36, il Comando Interregionale Marittimo Sud ha dato il via alla terza edizione del
concorso dal titolo “Il mare è’…”, iniziativa realizzata in collaborazione con ‘La Gazzetta del
Mezzogiorno’ e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, quest’anno dedicata al “Mar
Mediterraneo”.
Giovedì 16 aprile alle ore 09:00, nella sala delle feste del Circolo Ufficiali di Taranto con
ingresso da piazza J. F. Kennedy, saranno premiati gli studenti vincitori del concorso.