Taranto, Giochi del Mediterraneo: focus su strade, accoglienza e decoro urbano

È tornato a riunirsi ieri a Palazzo di Città il tavolo tecnico operativo dedicato ai Giochi del Mediterraneo, un appuntamento che si svolgerà con cadenza settimanale fino all’avvio della manifestazione, con l’obiettivo di monitorare costantemente lo stato delle attività, affrontare e superare eventuali criticità e coordinare in maniera efficace tutte le azioni necessarie alla preparazione della città.

Il tavolo rappresenta uno strumento operativo fondamentale per garantire il raccordo tra le diverse strutture comunali impegnate nel percorso di avvicinamento ai Giochi.

All’incontro hanno preso parte il vicesindaco Mattia Giorno, gli assessori Lucio Lonoce, Lavori Pubblici e Luana Riso, Patrimonio, il Capo di Gabinetto Maria Lucia Venneri, il Direttore Generale Marco lesto, il Segretario generale, Eugenio De Carlo, e i rappresentanti delle principali direzioni dell’Ente, tra cui Direzione Gabinetto del Sindaco, Polizia Locale, Patrimonio, Sviluppo Economico, Urbanistica, Entrate e Programmazione Economico-Finanziaria, oltre alle società partecipate Kyma Mobilità, Kyma Servizi e Kyma Ambiente.

Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi relativi alla viabilità, al decoro urbano, alla manutenzione delle strade, ai servizi di accoglienza e, più in generale, a tutte le attività che interesseranno la città nei prossimi mesi in vista dell’importante appuntamento internazionale.