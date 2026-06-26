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Taranto, Giochi del Mediterraneo: già 6.500 tagliandi venduti per la ‘prima’ dello Iacovone
Inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Boom di biglietti venduti in poco meno di 24 ore.
Sono infatti già 6.500 i tagliandi acquistati online per la cerimonia di apertura programmata il 21 agosto allo Iacovone di Taranto.
A partire dalle 15:00 di oggi, inoltre, saranno disponibili anche i biglietti per la cerimonia di chiusura.
I biglietti saranno suddivisi in tre categorie: Categoria A (secondo anello) a 10 euro; Categoria B (curve e primo anello Tribuna Est) a 10 euro; Categoria C (Tribuna Ovest) a 20 euro.