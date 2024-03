Taranto, gestione Mudit: c’è l’avviso per l’affidamento

L’Amministrazione comunale di Taranto ha pubblicato il nuovo avviso pubblico per l’affidamento, in regime di concessione in uso a terzi, del Polo Culturale Multifunzionale MU.D.I.T. – “Museo degli Illustri Tarantino e casa di Cesare Giulio Viola” per la durata di sei anni.

‘L’affidamento mira ad attuare una completa e razionale fruizione culturale del bene pubblico quale avamposto della cultura, della socialità e della inclusività in un’area periferica della Città – di legge nella nota di Palazzo di Città – nel rispetto delle esigenze degli utenti e della valenza sociale e storico-identitaria dell’immobile.

Al bando possono partecipare i Soggetti che abbiano tra i propri fini statutari ‘la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione della cultura in ogni sua forma e delle arti o di ogni altra attività compatibile con il vincolo di destinazione d’uso culturale del bene, anche per finalità formative o educative, a ogni modo in possesso di requisiti tecnici e professionali adeguati, e nelle forme giuridiche meglio indicate nello stesso Avviso’.

Le istanze di partecipazione e ogni documentazione richiesta dovranno essere inoltrate entro le ore 23.59 del 35° giorno a far data dal giorno di pubblicazione compreso.

È possibile consultare tutti i dettagli dell’avviso al link: http://bit.ly/3Iicu1y