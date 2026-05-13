Taranto, gestione impianti sportivi: il Comune annuncia modifiche al regolamento

(Fonte Comune di Taranto) ‘ È in atto da parte dell’Amministrazione comunale la procedura di modifica del Regolamento degli Impianti Sportivi nell’ottica di tutelare le associazioni e le società sportive e permettere alle stesse una più agevole iscrizione ai rispettivi campionati. Sarà introdotta una clausola che consentirà all’Amministrazione di concedere in via diretta e d’urgenza l’utilizzo temporaneo delle strutture alle società o alle associazioni locali che devono acquisirne l’immediata disponibilità per l’iscrizione ai rispettivi campionati, nelle more della definizione delle procedure di gara preordinate all’affidamento della gestione delle strutture stesse. L’uso temporaneo della struttura sarà garantito per tutta la durata del campionato’.

Le modifiche al regolamento prevederanno anche che la gestione degli impianti di rilevanza economica dovrà essere improntata alla tutela del valore sociale insito nell’utilizzo dell’infrastruttura sportiva. Il gestore dovrà impegnarsi, ad esempio, ad assicurare la più ampia fruizione dell’impianto all’utenza e alle associazioni e società sportive a condizioni di ampia accessibilità economica, a promuovere iniziative di aggregazione e inclusione sociale per scuole, giovani, famiglie e fasce deboli, e a favorire la continuità lavorativa del personale già impiegato nella precedente gestione.

L’Amministrazione comunale precisa inoltre che, a seguito di valutazioni tecniche e al fine di ridurre il carico che attualmente grava sul Palamazzola, l’Ente sta valutando la possibilità di allestire una struttura polivalente presso il Palaricciardi, al momento adibito esclusivamente alle attività di “atletica leggera”.