Taranto, Gennaro Giudetti a Casa Viola

Martedì prossimo 2 settembre, alle19:45, a Casa Viola (via Plateja 51, Taranto), si terrà la presentazione del libro “Con loro come loro” di Gennaro Giudetti, scritto con Angela Iantosca e giunto alla sua seconda edizione.

L’incontro sarà introdotto dal vicesindaco Mattia Giorno e moderato da Tiziana Magrì che dialogherà con l’autore.

L’evento, aperto dai saluti del sindaco Piero Bitetti, organizzato in collaborazione tra Casa Viola, il Comune di Taranto e l’associazione Mangrovie, ‘vuole essere un momento di riflessione e confronto sui temi dell’accoglienza, delle migrazioni e delle condizioni vissute da donne e bambini in fuga da guerre e persecuzioni’.