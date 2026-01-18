Calcio, Sport
Taranto-Galatina 2-0
Decidono due gol, uno per tempo. Losavio e Sansó firmano la vittoria interna del Taranto sul Galatina.
TARANTO-GALATINA 2-0
Gol: 12’ Losavio, 89’ Sansò
TARANTO
Martinkus; Hadziosmanovic (91’ Souare), Rizzo, Guastamacchia, Sansò; Marino (71’ Zampa), Di Paolantonio, Vukoja, Loiodice (86’ Derosa); Losavio (46’ Russo), Aguilera.
All: Danucci.
A disp: Mastrangelo, Delvino, Derosa, Corallini, Labianca, Trombino.
GALATINA
Caroppo; Monteduro, Valentini (46’ Trofo), Andresano, Vigliotti (87’ Goncalves); Avantaggiato (46’ Padilla), Macri, Signore, Gemma; Miglietta (46’ Portaccio), Musso.
All: Marino.
A disp: Lauretti, Candido, Centonze, Dell’Anna, Matos.