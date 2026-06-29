Taranto, Francesca Albanese presenta il suo “La luce del risveglio”

Lappuntamento è per venerdì 10 Luglio, alle 20,30 in via delle Margherite 310, nel Camping Santomaj, zona Gandoli-Taranto.

“Abbiamo scelto di incontrarci al SUNRISE Bar Bistrot by NOI &VOI – spiegano dal Comitato Liberi e Pensanti – per condividere con la nostra ospite la bellezza del nostro litorale, per sostenere l’impegno di un nuovo progetto di inclusione sociale e perché la musica può essere cura e ballare insieme anche”.

In collaborazione con Librerie Feltrinelli Taranto, il Comitato presenta dunque la serata con Francesca Albanese che dialogherà sul suo ultimo libro, LA LUCE DEL RISVEGLIO – dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà (Ed. Rizzoli 2026). In copertina, illustrazione di Malak Matera.

“Abbiamo voluto che la Relatrice Speciale ONU per il territorio palestinese occupato tornasse nella nostra città, esattamente con l’intento di poterla incontrare come comunità, per giovarci della sua testimonianza diretta e coraggiosa sul genocidio palestinese e per ragionare di libertà e di come difenderci da chi – si legge nella nota di presentazione del Comitato – armato di ogni potere, ci vuole impedire di difenderla. Vogliamo provare a scegliere insieme i verbi che ci consentono di scambiarci l’ossigeno di cui abbiamo bisogno. Ringraziamo l’autrice per aver accolto senza indugio il nostro invito”.

Link all’evento Fb https://fb.me/e/6jznTKmNb.

Sunrise Bar Bistrot by Noi & Voi https://www.facebook.com/profile.php?id=61591268909229