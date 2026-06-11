Taranto, finale playoff: la prevendita comincia venerdì 12 giugno alle 10

La SS Taranto comunica le modalità di acquisto dei tagliandi per assistere alla finale di ritorno dei playoff nazionali con il Gladiator 1924 che si disputerà domenica 14 giugno alle ore 16.30 nello stadio comunale “Italia” di Massafra.



Considerata l’affluenza prevista, la società invita tutti i tifosi a giungere con largo anticipo, rispetto all’orario di inizio gara. I varchi, pertanto, saranno aperti dalle ore 15.00.

TAGLIANDI

Modalità di acquisto

I tagliandi, nominativi, saranno disponibili online sul sito www.vivaticket.com e nei rivenditori autorizzati del circuito VivaTicket. Si precisa che, per ogni singola transazione, si potrà acquistare un massimo di due tagliandi.

Quando acquistarli

La vendita dei tagliandi avrà inizio alle ore 10.00 di venerdì 12 giugno e si chiuderà alle ore 16.30 del giorno della gara. L’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti sarà esclusivamente consentito ai residenti a Caserta e nella sua provincia sino alle ore 19.00 di sabato 13 giugno.



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