Taranto, Festa dei Lettori: il programma

Torna a Taranto La Festa dei Lettori, giunta alla sua XXI edizione, una delle principali manifestazioni dell’associazione Presìdi del libro e realizzata con il sostegno della Regione Puglia, il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, e, a Taranto, il patrocinio del Comune di Taranto.

La storica iniziativa ha come obiettivo avvicinare i giovani e un pubblico ampio al mondo della lettura, attraverso momenti festosi e di testimonianza, abitando e trasformando i luoghi con la forza delle parole/ con le parole.

Leggere insieme, in libreria, a scuola, per strada, intorno a un albero appena piantato e dedicato a un libro.

“Il tema della XXI edizione si colloca nel solco già tracciato negli anni con riflessioni che ci hanno permesso di guardare dentro di noi e fuori, verso il mondo. Esplorare le tematiche di fragilità, desiderio e trasformazione è un invito a vedere i libri non solo come fonti di conoscenza, ma come strumenti che aiutano le persone a connettersi alle proprie esperienze interiori, trovare nuove chiavi di lettura per la loro vita e sguardi nuovi sulla realtà.”

Il Programma della Festa del Presidio del libro Dickens-Il Granaio è stato realizzato con la collaborazione del Comune di Taranto- Assessorato all’Ambiente, dell’Associazione Lignum Alberi per Taranto e del Liceo Ferraris-Quinto Ennio.

Programma

16 ottobre 2025, ore 18.00 – “Leggiamo insieme! Storie per guardarsi dentro”, Libreria Dickens, Reading a cura di Giorgio Consoli, Lettrici e lettori

9-17 ottobre 2025 – Laboratorio di lettura sul tema “Fragilità, desiderio, trasformazioni, Storie per guardarsi dentro”, Liceo Ferraris, a cura di Giulia Galli, Presidio del libro Dickens-Il Granaio

18 ottobre 2025, ore 10.00 – spazio di verde urbano (Via Abruzzo angolo Via Medaglie d’oro)

“Un albero, un libro”, piantumazione di un albero dedicato a un libro, Saluti istituzionali, Assessora all’Ambiente Fulvia Gravame, Reading a cura degli alunni del Liceo Ferraris-Quinto Ennio

“L’illustrazione della XXI edizione della Festa dei Lettori è stata realizzata dell’artista Giuseppe D’Asta: “Il Bagnante”