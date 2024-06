Taranto, estate 2024: teatro, cinema e musica in Villa Peripato

Gli appuntamenti iniziano domenica 23 giugno con la Compagnia La Rotaia in “A morte de Carnevale” regia di Gianfranco Carriglio, commedia comica italo dialettale, che si è aggiudicata i premi come miglior spettacolo, miglior regia e premio Fita nell’ambito del Festival Alfredo Majorano. Venerdì 12 luglio Gli Arteteca, spettacolo di cabaret con Monica e Enzo.

Mercoledì 17 luglio I Palasport con il Tributo ai Pooh, quest’anno con particolati effetti speciali. Il 25 luglio sarà la volta del Gruppo Teatrale San Giuseppe con la commedia italo dialettale “U’ Umbregghie uaste e u’ giuste aggiuste”. L’1 agosto le risate con Uccio De Santis e il suo spettacolo “Non so che fare prima”. Il 2 agosto la compagnia I nuovi con la commedia “Carpe Diem”. Domenica 4 agosto Produzioni Teatrali Attoterzo con “Cattedrale e il musical” liberamente tratto da Notre dame de Paris. Giovedì 8 agosto Francesco Greco in “Tutto in una notte” show per violino un concerto con musiche da Morricone a Zimmer. Il 30 agosto “Ricordando i favolosi anni ’60 e ’70”.

Per quanto riguarda il cinema le proiezioni sono previste con cadenza settimanale ogni lunedì.

Dieci i film scelti: il primo luglio “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese. L’8 luglio “L’immensità” regia Emanuele Crialese. 15 luglio “Santocielo” regia di Francesco Amato. 22 luglio Last Film show regia di Pan Nalin. 5 agosto “Volevo un figlio maschio” regia di Neri Parenti. 12 agosto “L’ultima vota che siamo stati bambini” regia di Claudio Bisio. 19 agosto “Tre di troppo” regia di Fabio De Luigi. 26 agosto “Don’t worry darling regia di Olivia Wilde. Martedì e Venerdì, 2 settembre regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis. Infine il 9 settembre “Un mondo a parte regia di Riccardo Milani. Tutti i martedì invece l’ormai collaudato format Food & Sound con cena e musica dal vivo con le band che propongono le canzoni dei più famosi cantautori italiani. Il 25 luglio Mina Tribute con Michela Borgia, il 2 luglio Renato Zero con 321 Zero, 9 luglio Lucio Battisti Tribute con Innocenti Evasioni, il 16 luglio Renzo Arbore Tribute con la Premiata Arboristeria Italiana, il 23 luglio Le donne della musica italiana con Michela Borgia, il 30 luglio Pino Daniele Tribute con Alma Negra, il 6 agosto Baglioni Tribute con Giuseppe Panarelli, il 13 agosto Mia Martini Tribute con Lisa Monosperti, il 20 agosto Mario Biondi tribute con Michael White, il 27 agosto Celentano tribute show con Celentanoide, il 3 settembre Massimo Ranieri tribute con Luigi De Biasi e infine il 10 settembre Serata Swing con gli Spaghetti Brothers. Per info e prenotazioni al 3270130443. La prevendita dei biglietti è già attiva presso il botteghino del Teatro della Villa Peripato in via Pitagora 71 dalle 19 alle 21.

La Rassegna Estiva 2024 della Villa Peripato di Taranto è promossa da Il Palcoscenico. E’ stata presentata nei giorni scorsi, alla presenza dell’assessore allo Spettacolo del Comune di Taranto, Angelica Lussoso, dai gestori della area teatro e la rinnovata Capannina che diventa Atmosfera Pizza Experience aperta tutte le sere e dai curatori delle due rassegne, quella filmica di Elio Donatelli e quella teatrale e musicale di Gabriella Casabona.