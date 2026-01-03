Taranto espugna Catania sotto rete

(foto repertorio) Tre punti preziosi per la Prisma La Cascina Taranto che a Catania si aggiudica oggi il match delicatissimo 3-0 (25-22, 25-17, 25-20) al termine di una prestazione di carattere.







Gli ionici costruiscono il successo grazie a ottime difese, a una fase break efficace e a un muro decisivo, capace di spezzare ritmo e certezze avversarie. Catania paga una serata troppo fallosa, Taranto ne approfitta incidendo anche dai nove metri. Una vittoria che vale molto più della classifica, perché è la prima in trasferta e racconta la voglia concreta dei rossoblu di risalire la china e di rimettersi in marcia con convinzione.

Ottima la distribuzione del regista Lusetti, che ha servito gli ottimi Hopt, Cianciotta e Pierotti, ma notevole anche la prestazione dell’ex Bossi che chiude a 11 punti insieme a Sanfilippo e al reparto liberi che hanno costruito la concreta fase break che ha portato alla vittoria.

(qui la nota della società tarantina: leggi.)

Le dichiarazioni di coach Lorizio: «Faccio i complimenti ai ragazzi, che hanno interpretato la partita nel modo giusto, come già avevano fatto domenica scorsa. Sapevamo che sarebbe stata una gara di sofferenza, gliel’avevo detto, ma l’abbiamo gestita molto bene.

Stiamo finalmente giocando di squadra: tutti hanno offerto una prestazione di livello. Antonov ha dato un contributo importante al servizio nel secondo set, così come Pierotti, che è subentrato e ha fatto molto bene.