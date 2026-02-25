Taranto, Enrico Montesano all’Orfeo

Il Teatro Orfeo accoglie sabato 7 marzo alle ore 21 uno dei volti più amati dello spettacolo italiano: Enrico Montesano, protagonista di “Ottanta voglia di stare con voi”, lo show con cui l’artista celebra il suo 80esimo compleanno insieme al pubblico.

Icona della comicità nazionale, Montesano ha conquistato il pubblico con personaggi indimenticabili… fino al trionfo teatrale di “Rugantino”. Protagonista della grande commedia italiana al cinema e del varietà televisivo, ha costruito una carriera ricca di successi e riconoscimenti, tra cui un David di Donatello e un Nastro d’Argento, imponendosi come una delle figure più rappresentative della nostra cultura pop.

Nel suo nuovo spettacolo, Montesano ripercorre gli ottant’anni della sua storia, personale e artistica, intrecciati con le evoluzioni dell’Italia dal secondo Novecento a oggi.

