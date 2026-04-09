Taranto: EGO Food Fest 2026, il programma dal 17 al 20 aprile





Torna, dal 17 al 20 aprile, EGO Food Fest, (www.egofestival.it) il progetto culturale che, giunto all’ottava edizione, trasforma il patrimonio enogastronomico pugliese e jonico in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo territoriale.

In arrivo a Taranto per le giornate di EGO Food Fest più di 170 ospiti tra cui giornalisti di 30 testate nazionali, 30 cuochi, 50 pizzaioli italiani e oltre 55 produttori di eccellenze del Made in Italy coinvolti. E ancora, con EGO Food Fest ci saranno quattro spettacoli musicali in città. L’evento si conferma così come un importante catalizzatore di opportunità; al termine della kermesse, per il quarto anno consecutivo, verrà pubblicata l’attesa guida ai migliori ristoranti e pizzerie di Puglia.

Il tema scelto per questa edizione è, allo stesso tempo, una sfida e una promessa: “La cucina del futuro: stare bene a tavola, stare bene con il Pianeta”. A dare il via ai lavori saranno due pesi massimi del settore: Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia, e Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia. Insieme a loro, una parata di cuochi, pizzaioli e giornalisti internazionali trasformeranno la città in un laboratorio a cielo aperto.

La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa a Taranto, stamattina, in Camera di Commercio con l’intervento di Vincenzo Cesareo, Presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, Carmine Pisano, dirigente del Comune di Taranto intervenuto in rappresentanza dell’Amministrazione, Marzia Vervaglione di Varvaglione 1921, Presidente CEEV (Comité Européen des Entreprises Vins), dello chef Domingo Schingaro, responsabile dei cuochi di Dinner Incredible e delle Masterclass di EGO Food Fest, di Silvio Busico, Presidente di Programma Sviluppo, e delle due ideatrici di EGO Food Fest: la tarantina e conduttrice Rai Monica Caradonna e Ilaria Donateo.





PROGRAMMA EGO FOOD FEST 2026

VENERDÌ 17 APRILE 2026 – EGO COZZA FEST – Ristoranti di Taranto

Menù dedicati alla Cozza nera di Taranto Presidio Slow Food nei seguenti ristoranti: Ristoro Basile Luzzi, Core Restaurant, Cibo per la Mente ,La Pignata Ristorante Pizzeria , Ristorante Le Vecchie Cantine , In Rada Restaurant, Gatto Rosso, Bistrot Radici, Bâtiment, Risto’ Fratelli Pesce, Barone’ , Gente di Mare, Piccadilly Borgo, Damò Sapori & Salute, Barrio Street Food e, infine, Siddharta Jazz Wine & Food.

SABATO 18 APRILE 2026 – EGO PIZZA FEST – Villa Peripato – Taranto

Ore 19.00 – ingresso al Festival e apertura banchi di assaggio

Ore 19.00 – 21.00 – I SALOTTI DELLA PIZZA con Tinto

Ospiti: Vincenzo Palermo, Raffaele Bonetta, Pierangelo Chifari, Marco e Danilo Sciarrino, Ivano Veccia, Valentino Tafuri, Mauro Fragella

Ore 21.30 – spettacolo musicale VEGA80

DOMENICA 19 APRILE 2026 – EGO PIZZA FEST – Villa Peripato – Taranto

Ore 19.00 – ingresso al Festival e apertura banchi di assaggio

Ore 19.00 – 21.00 – I SALOTTI DELLA PIZZA con Tinto

Ospiti: Daniele Campana, Roberta Esposito, Roberto Davanzo, Ciccio Vitiello, Massimiliano Prete, Renato Bosco, Marco Amante, Ciro De Vincenzo, Massimo Costa, Mario Carlomagno, Enzo Pace, Gennaro Masi

Ore 19.30 – Salento Street Band

Ore 21.30 – spettacolo musicale Angelo Mellone

LUNEDÌ 20 APRILE – EGO ACADEMY & EGO EXPO – Relais Histò – Taranto

Ore 9.45 – apertura e saluti istituzionali

Masterclass, degustazioni e incontri tematici per tutta la giornata

Ore 10.15 – Talk “La cucina del futuro”

Ore 12.00 – Talk “La poetica del cibo e la rigenerazione dei piccoli borghi”

Ore 14.30 – Talk “Il Mediterraneo nella visione di Dinner Incredible”

Ore 16.00 – Talk “Scegliere il futuro”

Ore 17.00 – Premiazione Pizza Competition

Ore 17.00 Sala Frantoio spettacolo “Dialoghi sulla gioia” con il poeta e paesologo Franco Arminio e la pianista e performing coach Gloria Campaner

Ore 20.00 – DINNER INCREDIBLE