Taranto, edizione storica per l’Italia dei record

L’Italia riscrive i record dei Giochi del Mediterraneo nella 12ª giornata di Taranto 2026.



La delegazione italiana ieri mattina ha migliorato il record di medaglie in una singola edizione e nel corso della giornata ha superato quota 200… arrivando a 223!



Un traguardo senza precedenti, che è stato arricchito dal primato di medaglie in una singola giornata: 36.

La Turchia ha superato le 100 medaglie e Monaco è salito per la prima volta sul podio. Quando mancano tre gare (oggi) l’Italia domina il medagliere, con la Turchia seconda e la Grecia che ha un oro di vantaggio sulla Francia per il terzo posto.



ATLETICA

Italia e Marocco sono stata le protagoniste della quarta giornata di atletica.

Gli italiani hanno vinto 5 ori e 11 medaglie. I marocchini hanno conquistato 3 ori e 8 totali, tra cui la doppietta nei 3.000 siepi. Nel lancio del martello l’italiana Sara Fantini ha stabilito il record dei Giochi del Mediterraneo con 73.03 metri. Lo stesso vale per il marocchino Yassine Hssine nei 200 metri (19.94), per l’italiana Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli (54.22), per la 4×400 femminile italiana (3:29.89) e per quella turca al maschile (3:02.02).



CANOTTAGGIO

L’Italia ha fatto la voce grossa nella giornata conclusiva del canottaggio. Gli Azzurri hanno vinto due ori nel due di coppia pesi leggeri maschile e femminile e quattro medaglie totali. Nel due di coppia donne si è imposta la Grecia, con la Serbia che ha gioito al maschile.



SOLLEVAMENTO PESI

Nel sollevamento pesi l’Egitto ha vinto tre ori e quattro medaglie. Bene ha fatto anche l’Algeria con tre medaglie, di cui due ori. Il sesto e ultimo titolo è andato alla Spagna.



KARATE

Nel karate Egitto, Portogallo e Marocco si sono spartite gli ultimi tre ori. Grazie a questo successo gli egiziani hanno vinto il medagliere della disciplina (3 ori e 2 bronzi), davanti a Marocco e Algeria.



VELA

Nella vela la Francia ha vinto due ori, con Lorenzo Mayer e Marrie Barrue, ma l’Italia ha conquistato cinque medaglie contro le tre dei francesi. Nel iQFOiL uomini Leonardo Tomasini e Federico Allan Pilloni hanno fatto doppietta, mentre al femminile si è imposta la Grecia con Danai Pontifix.



GINNASTICA ARTISTICA

Nelle finali di specialità di ginnastica artistica l’algerina Kaylia Nemour e l’italiana Benedetta Gava hanno vinto due ori. L’Italia ha conquistato un totale di 11 medaglie. Tra i vincitori ci sono anche la Grecia con Antonios Tantalidis, la Spagna con Ignacio Yockers, la Turchia con Mehmet Ayberk Kosak e Altan Dogan, il Marocco con Hamza Hossaini e Cipro con Marios Georgiou.



TENNIS TAVOLO

Nei singolari di tennis tavolo hanno gioito l’Egitto tra le donne con Hana Goda e l’Algeria con Mehdi Bouloussaa al maschile. Monaco ha vinto la sua prima medaglia a Taranto 2026, grazie all’argento di Xiaoxin Yang nel singolare femminile.



SKATEBOARD

La Francia ha dominato lo street di skateboard, vincendo entrambe le gare. Al maschile, ha trionfato Joseph Garbaccio, con argento al connazionale Max Berguin e bronzo allo spagnolo Jose Luis Cabarcos Mendez. Al femminile successo per Lucie Schoonheere, con argento e bronzo alle italiane Gaia Urbinati e Irene Panzavolta.