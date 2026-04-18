Cooltura, Il lato bello
Taranto, ecco il nuovo ponte girevole
Eccolo il nuovo ponte girevole di Taranto. L’opera è stata presentata stamattina all’Hotel Delfino, nell’ambito delle giornate dell’Ingegneria organizzate dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto.
‘Ringraziamo l’on. Dario Iaia (responsabile unico del CIS) e l’Ammiraglio di Divisione Andrea Petroni (Comando Interregionale
Marittimo Sud) per il loro intervento introduttivo’ evidenziano dall’Ordine di Taranto.
Interessante, ricca di esaustivi e fondamentali dettagli tecnici, la relazione sul progetto svolta dall’ing. CV Morena Carmela Colacelli, Direttore di MARIGEMINIL Taranto – Organo Esecutivo del Genio Territoriale.
Ha coordinato l’incontro il presidente dell’Ordine ionico, Gigi De Filippis.
Il presidente Angelo Domenico Perrini ha portato i saluti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Dopo l’incontro dedicato al nuovo ponte girevole, hanno avuto inizio i lavori dell’Assemblea dei Presidenti degli Ingegneri d’Italia.