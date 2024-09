Taranto, ecco il Festival delle Periferie: il programma del 27, 28 e 29 settembre

Dal 27 al 29 settembre prossimi, Taranto ospiterà la prima edizione del Festival delle Periferie.

Il progetto pilota prenderà il via nel quartiere Tamburi e in Città Vecchia.

‘L’obiettivo del festival è di rivitalizzare le periferie attraverso l’arte, la filosofia e il coinvolgimento attivo della comunità’ di legge nella nota degli organizzatori.



Il Festival delle Periferie è una manifestazione itinerante e permanente che celebra le arti performative partecipate di strada con “Tamtàm” e la filosofia della città con “Hello, Socrate!”

Organizzato dall’Associazione Contaminazioni, ideato e diretto da Tiziana Magrì, Destination e Community Manager, nell’ambito del progetto EUTOPIE URBANE, in collaborazione con la Rete di Sviluppo “Città Wow Taranto – Città Amica delle Giovani Generazioni”, ‘il festival rappresenta un’occasione per riflettere sulla rigenerazione urbana, non solo come trasformazione fisica ma anche come riqualificazione delle relazioni sociali e del senso di comunità. Questa visione si ispira all’opera di Danilo Dolci, figura emblematica della lotta pacifica e dell’impegno sociale, e si allinea con l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: costruire città e comunità sostenibili’.

Danilo Dolci, ‘sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza, ha dedicato la sua vita alla costruzione di legami nelle comunità marginalizzate. La sua celebre frase “Ciascuno cresce solo se sognato” rappresenta perfettamente lo spirito del Festival, che mira a far emergere il potenziale creativo e sociale delle periferie, trasformandole in motori di rigenerazione culturale e civica’.

Il festival si aprirà con la presentazione del programma e dell’installazione ambientale itinerante dal titolo “Abitare le Periferie”, realizzata dall’artista tarantino Giulio De Mitri alla presenza di Amico Dolci, figlio del sociologo-poeta. L’opera, site-specific, ubicata negli spazi periferici dei quartieri Città Vecchia-Porta Napoli e Tamburi, è dedicata a Danilo Dolci per celebrare il centenario della sua nascita. Attraverso una selezione di versi poetici di Dolci, l’opera intende dare “voce a chi non ne ha”, in armonia con la missione del festival di promuovere la rivitalizzazione sociale e culturale delle periferie.

Durante i tre giorni, il festival offrirà un ricco programma di arti performative di strada con Tamtàm e la filosofia della città con Hello, Socrate!, coinvolgendo i partecipanti in laboratori per bambini, incontri con filosofi e artisti, performance di danza, teatro, musica e circo.

‘Uno degli obiettivi del Festival – dichiara Tiziana Magrì – è anche quello di trasformare le periferie in destinazioni turistiche, attraverso un processo partecipativo che individua elementi distintivi di ogni quartiere di Taranto. Questo percorso punta soprattutto a creare nei residenti consapevolezza della propria bellezza e della capacità di cambiamento’.





IL PROGRAMMA

Venerdì 27 settembre

“Hello, Socrate!” porta la filosofia tra i banchi di scuola con appuntamenti dedicati al dialogo e al pensiero critico.

Ore 10:30 – Teatro della Scuola Consiglio

Incontro con Gianluca Caporaso , autore de “Il Signor Conchiglia”, per le classi 4ª e 5ª elementare.

– Incontro con , autore de “Il Signor Conchiglia”, per le classi 4ª e 5ª elementare. Ore 10:30 – Palestra Scuola Giusti

Dialoghi sulla Fantasia con Massimo Gerardo Carrese , autore de “Il Grande Libro della

– con , autore de “Il Grande Libro della Fantasia”, per le scuole medie.

Conservatorio Musicale “G. Paisiello” – Città Vecchia – Taranto

Inaugurazione Festival delle Periferie e Presentazione dell’Installazione di Giulio De Mitri in omaggio a Danilo Dolci

Ore 18:00 – Brindisi di Benvenuto

– Saluti Istituzionali

Vito Caliandro , Direttore Conservatorio G. Paisiello

Angelica Lussoso , Assessora alla Cultura Comune di Taranto

Presentazione del Festival a cura di Tiziana Magrì , Autrice e Direttrice del Festival

Amico Dolci , musicista e docente, in dialogo con Giuse Alemanno , narratore

, Direttore Conservatorio G. Paisiello , Assessora alla Cultura Comune di Taranto a cura di , Autrice e Direttrice del Festival , musicista e docente, in dialogo con , narratore Presentazione Installazione Ambientale “Abitare le Periferie”

A cura di Giulio De Mitri , autore dell’opera

A cura di , autore dell’opera Interventi

Antonella Marino , critico d’arte e docente, Accademia di Belle Arti di Bari

Mauro Marino , operatore culturale, “Creature di Creature: La poesia di Danilo Dolci”

, critico d’arte e docente, Accademia di Belle Arti di Bari , operatore culturale, “Creature di Creature: La poesia di Danilo Dolci” Reading Poetico

A cura di Tiziana Risolo, attrice

📍 Piazzetta Sant’Egidio – Città Vecchia- Taranto

Dalle 16 alle 18 Laboratorio artistico per bambini e famiglie a cura di Domenico Campagna “La mia città a colori”

Ore 21:00 – “TARANTO FOOD REMIX: Omaggio ai Pescatori di Taranto Vecchia”

A cura di Don Pasta – videomapping e DJ set.

Don Pasta rende un tributo emozionante ai pescatori di Taranto Vecchia con un viaggio tra musica, parole e immagini d’archivio. La performance mescola racconti di vita marinara, tradizioni e storie legate al mare, accompagnati da una selezione musicale su vinile che evoca l’anima della città. Un’esperienza che celebra l’identità di Taranto, con una narrazione sensoriale che unisce passato e presente in un omaggio vibrante alla cultura locale.

Sabato 28 settembre | TAMBURI

📍 Ore 16:00- Piazza Gesù Divin Lavoratore

Laboratorio “Mani in Pasta” Contest di pasticceria per bambini

📍 Ore 18:30 – Sagrato Gesù Divin Lavoratore

Apertura musicale

Panel 1: “Periferie: Filosofia, Identità e Sogno di Comunità”

Prof.ssa Alessandra Beccarisi , Università di Foggia

“Socrate, il Filosofo e la Polis: La Saggezza come Strumento di Trasformazione Urbana”

, Università di Foggia “Socrate, il Filosofo e la Polis: La Saggezza come Strumento di Trasformazione Urbana” Prof. Fabio Mancini , Lumsa

“Il filosofare: Il Pensare Agoretico di Prossimità”

, Lumsa “Il filosofare: Il Pensare Agoretico di Prossimità” Padre Angelo Cassano , Libera Puglia

“Giustizia Ambientale e Giustizia Sociale come Paradigma di Antimafia Sociale”

, Libera Puglia “Giustizia Ambientale e Giustizia Sociale come Paradigma di Antimafia Sociale” Prof.ssa Laura Marchetti, professore di antropologia e pedagogia interculturale all’Università Mediterranea di Reggio Calabria “ Il cerchio e la retta. Forme simboliche della rigenerazione urbana”

Dance With Me (Performance di danza)

📍 Ore 19:30

Panel 2: “Creatività e Rigenerazione: L’Arte come Strumento di Riscatto delle Periferie”

Amico Dolci, Presidente Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci

“ Poesia, Musica, Educazione: da sogno a progetto

Presidente Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci Poesia, Musica, Educazione: da sogno a progetto Antonella Carella, Architetta

Architetta “La città creativa e l’arte di rigenerare: la periferia, la città del futuro.

Denny Pascarella, Amministratore Unico Arca Jonica

Ripensare l’Edilizia Popolare Pubblica attraverso l’Arte e l’Innovazione Tecnologica

Amministratore Unico Arca Jonica Ripensare l’Edilizia Popolare Pubblica attraverso l’Arte e l’Innovazione Tecnologica Marco Capani , CEO Asymmetrica “Rigenerazione Urbana ai tempi dell’IA: intelligenza artificiale e civic hacking.

, CEO Asymmetrica “Rigenerazione Urbana ai tempi dell’IA: intelligenza artificiale e civic hacking. Giacomo Marinaro, Curatore Urbano di G.I.U.L.I.A

La Street Art come Sviluppo Urbano e Umano

Curatore Urbano di G.I.U.L.I.A La Street Art come Sviluppo Urbano e Umano Performance a cura del Corà Dance Festival

Coreografia di Cristina Ceci aka @rhytaluz, eseguita da @serenaf.arco

🍷 Ore 20:15 – Brindisi di Comunità

📍 Ore 20:30 – Oratorio Chiesa Gesù Divin Lavoratore

Rassegna Cinematografica: “La Grande Bellezza”

Proiezioni:

Codice Bianco Limite di Zona – Con Beuys per una pedagogia della Speranza

Opera video di Giulio De Mitri

Interventi di Cecilia Pavone (critico d’arte) e Padre Angelo Bissoni (Pedagogista)

Opera video di Giulio De Mitri Interventi di Cecilia Pavone (critico d’arte) e Padre Angelo Bissoni (Pedagogista) SPAZZI (Documentario)

Regia: Giorgio Di Palma, Dario Miale, Giuseppe Calamunci Manitta

(Documentario) Regia: Giorgio Di Palma, Dario Miale, Giuseppe Calamunci Manitta CARA ALICE (Cortometraggio)

Regia: Gabriele Armenise

📍 Dalle ore 20:30 – Campo di Calcetto Chiesa SS Angeli Custodi

🔭 Tutti con il naso all’insù! Osservazione Astronomica a cura del Planetario di Bari per grandi e piccini

📍 Ore 20:30 – Piazza Masaccio

📖 Leo Palmisano autore del libro “Italiapartheid. Stranieri nella penisola del razzismo dialoga con Vincenzo Carriero direttore di Cosmopolismedia

💃 Ore 21:10 SMALL KIDS Danza

🎤 Ore 21:30 – Urban Flow: Rap & Freestyle Battle competizione tra giovani artisti che si sfidano a colpi di rime, freestyle e flow, valorizzando l’arte urbana attraverso performance improvvisate e ritmate. Contest a cura di Fido Guido

🎤 Ore 22:30 – Danza Zero Limits

DOMENICA 29 SETTEMBRE

📍 Piazza Masaccio

Ore 10:00 – 12:00 “Emozionarsi attraverso il gioco e la fantasia” Laboratorio Attività Ludico Motoria per bambini a cura di Mirim Bonifazi UISP Aps Taranto

📍 Piazza Gesù Divin Lavoratore

Ore 17:00 – Workshop “Orecchiette in Festa” a cura dell’Auser Tamburi

📍 Piazza Masaccio

Ore 17:00 – 19:00

Show e Workshop di Breakdance a cura di SIC (Street is Culture)



📍 Piazza Gesù Divin Lavoratore

Dalle ore 19 alle 23.00

MAGICAMENTE COMICO & SQUILIBRATO – di e con Mr. Distratto

Too Much di Dance With Me

“Non c’è Benni, grazie!” – Interpreti: Barbara Galeandro e Giuseppe Calamunci Manitta (Teatro)

IL VIAGGIO – di e con Quentin Giocoliere (Giocoleria, Monociclo, Fuoco)

📍 Piazza Masaccio

ore 17:00 – 19:00

Show e workshop di breakdance a cura di SIC (Street is Culture)

Dalle ore 19:00 – 23.00

MAGICHE BOLLE – di e con Priska

DELIRIUM SHOW – di e con ManuCircus

Effetto Domino – di e con Giuse Alemanno

Clandestino Swing – di Associazione Be Swing Giù di Meo & Tommaso Massarelli “Tra terra e mare”

FURIOUS FIRE – di e con Furious

Giù di Meo & Tommaso Massarelli “Tra terra e mare”

📍 Piazza Orsini

Dalle 19 alle 23.00

AVATAR – di e con Annalisa Caputo – Danza aerea

Dal cinema Rex al Teatro Fusco – di e con Stefano Zizzi

The Fusion – di Dance with me

SOMEONE – di e con Simone Antonaci TRAMPUGLIATE – di e con Dario e Rocco Cadei

– di Dance with me – di e con Simone Antonaci

Il festival è supportato dal Comune di Taranto grazie al Bando Periferie 2024 e dalla startup Asymmetrica. Con il patrocinio della Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, ArciRagazzi Nazionale, Centro Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, Istituto Comprensivo Galileo Galilei.