Taranto, ecco i nuovi bus elettrici per le BRT

Presentata la nuova flotta del Bus Rapid Transit (BRT): i primi 30 mezzi totalmente elettrici che rivoluzioneranno il trasporto urbano a Taranto. La fornitura proseguirà con l’arrivo di ulteriori 15 unità, fino al completamento dei 66 veicoli previsti.



Si tratta di autobus snodati di ultima generazione, lunghi 18,75 metri, caratterizzati da elevati standard tecnologici e alimentazione 100% green. L’entrata in esercizio è fissata per gennaio 2027, mentre entro la fine di giugno verranno consegnati i cantieri per avviare le fasi di collaudo e l’ottimizzazione del servizio.

Corsie dedicate e sicurezza hi-tech.



Il sistema BRT si baserà su corsie preferenziali protette da cordoli, riservate esclusivamente ai mezzi elettrici del TPL e ai veicoli di emergenza. Per garantire l’efficienza del servizio, l’intera infrastruttura sarà monitorata da un capillare sistema di videosorveglianza: telecamere attive a bordo, alle pensiline e lungo tutto il tracciato segnaleranno in tempo reale l’eventuale accesso di mezzi non autorizzati. (Foto ufficio stampa Kyma Mobilità).





