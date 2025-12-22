Calcio, Sport
Taranto e Spinazzola pareggiano, i rossoblu lontani dalla vetta
Si allontana ancora la vetta del campionato di Eccellenza. Ieri pareggio in casa con lo Spinazzola (1-1).
TARANTO-SPINAZZOLA 1-1
GOL : 31’ aut. Rizzo (S) 38’ Losavio (T)
TARANTO: De Simone; Rizzo, Konate, Corallini (65’ Labianca); Hadziosmanovic (65’ Derosa), Vukoja (73’ Incerti), Zampa, Russo; Losavio, Aguilera (58’ Trombino), Loiodice.
A disp: Fallani, Delvino, Di Paolantonio, Monetti, Kirliauskas. All. Morea (Panarelli squalificato).
SPINAZZOLA: Liso; Santoro, Ripanto, Lautaro, Gabriele; Ricchiuti (79’ Cucumazzo), Pizzo, Colonna, Silvestri (60’ Zingaro); Ferrero (73’ Losappio), Ingredda (82’ Di Palma).
A disp: Conte, Leone, Erminio, Di Pierro, Ousfar. All. Di Domenico.