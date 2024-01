Taranto e Picerno in campo per un esame playoff

Il Taranto di Capuano prepara la gara interna con il Picerno. L’appuntamento è rilevante per la classifica essendo le due formazioni stabilmente nei piani alti e dunque in piena corsa per le migliori piazze playoff.

La situazione nel girone e la prossima giornata: leggi qui

Dopo la vittoria nel derby di Foggia, i rossoblù sono tornati a lavoro ieri pomeriggio. Il programma settimanale degli uomini di Capuano prevede una doppia seduta per oggi e una seduta pomeridiana per domani, mercoledì. La rifinitura è prevista per giovedì pomeriggio.

Dalle 13:00 di oggi è possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara Taranto-Picerno in programma venerdì 12 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Erasmo Iacovone. E’ la 21^ giornata nel Girone C del Campionato Nazionale Serie C Lega Pro.