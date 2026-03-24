Taranto e Molfetta, incrocio playoff. Santa Rita-Invicta, sabato gara 1 dei quarti per la C



Obiettivo stagionale centrato. Santa Rita Taranto si è infatti migliorata rispetto allo scorso anno, arrivando al quarto posto assoluto in campionato e, di conseguenza, conquistando il favore del campo (due gare su tre eventuali) nel primo turno playoff, i quarti di finale.



La netta vittoria conseguita sabato scorso sulla VirtusGalatina, risultato mai in discussione dopo l’equilibrio dei minuti di avvio, ha quindi saldato il quarto posto nel girone e la possibilità, come detto, di giocare in casa il debutto playoff di sabato prossimo 28 marzo.



La formula prevede l’incrocio tra le prime otto dei gironi A e B.

Santa Rita (4 gir. B) giocherà i quarti con l’Invicta Molfetta (5 gir. A).

Palla a due ore 18, Palafiom, sabato 28 marzo. E’ la gara 1.



Quanto alla partita vinta sabato scorso (davanti ad un pubblico caloroso e numeroso) al di là di statistiche e spunti tecnico-tattici utilissimi per questa settimana di lavoro in palestra, i ragazzi diMineo hanno giocato tutti bene, mostrandosi compatti e serenamente protesi verso la seconda fase della stagione!



Per il coach, l’intero staff tecnico e atletico e il roster… il bello viene adesso.

Santa Rita Taranto – Virtus Basket Galatina 91-59

(27-16, 49-31, 70-52)

Santa Rita Taranto

Argentiero, Minelli 2, Bianchi 11, Bitetti 10, Conforti 15, Fanizzi, Lavezzari 11, Mandrillo, Pentassuglia 20, Mirabile, Ndyaie 20, Voltasio 2

All. Mineo, ass. Zicari N. e Simonetti