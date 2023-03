Taranto, giuramento solenne sulla Rotonda: divieti e restrizioni al traffico nel Borgo, date e orari

(fonte Comune di Taranto)

Il 30 marzo Taranto ospiterà il giuramento solenne degli allievi marescialli della prima classe della Marina Militare e dei volontari dell’Arma dei Carabinieri.







Sarà la Rotonda, sul lungomare Vittorio Emanuele III, ad ospitare l’evento per il quale sono previste delle prove generali nelle serate del 27 e 28 marzo e nella mattinata del 29 marzo.



Di conseguenza, sia per consentire lo svolgimento della cerimonia sia per agevolare tutte le operazioni preliminari, saranno previste delle variazioni alla sosta e alla circolazione nelle aree interessate.



Dalle 07:00 del 26 marzo alle 24:00 del 31 marzo sarà istituito il divieto di sosta sul lungomare Vittorio Emanuele III (tra via Anfiteatro e via Massari).



Dalle 07:00 del 27 marzo alle 16:00 del 30 marzo, invece, il divieto di sosta sarà operativo sul lungomare Vittorio Emanuele III (ambo i lati tra corso Due Mari e via Anfiteatro, lato mare tra via Massari e via Cavallotti, lato interno tra piazza Ebalia e via Cavallotti), in piazza Carbonelli, in via Regina Margherita (tra via D’Aquino e lungomare Vittorio Emanuele III), in via Cavour (tra via Anfiteatro e via D’Aquino).



Dalle 00:00 del 29 marzo alle 16:00 del 30 marzo sarà istituito il divieto di sosta su corso Due Mari (tra via Matteotti e lungomare Vittorio Emanuele III), sul lungomare Vittorio Emanuele III (lato interno tra via Massari e piazza Ebalia), in via Mazzini (tra via Giovinazzi e via Acclavio), in via De Cesare (tra via Principe Amedeo e via lungomare Vittorio Emanuele III), in piazza Ebalia, in via Anfiteatro (tra il lungomare Vittorio Emanuele III e via Cavour), in via Massari (tra il lungomare Vittorio Emanuele III e via Anfiteatro), in via Principe Amedeo (tra via Massari e via De Cesare), in via Giovinazzi (tra via Anfiteatro e il lungomare Vittorio Emanuele III), in via Acclavio (tra via Mazzini e il lungomare Vittorio Emanuele III).



Ci saranno delle restrizioni alla sosta, inoltre, per particolari esigenze.

Dalle 00:00 alle 16:00 del 30 marzo divieto di sosta (tranne mezzi di ospiti e autorità muniti di pass) in piazza Kennedy, piazza Archita, piazza Castello Aragonese, viadotto Sant’Agostino, piazza Municipio.

Dalle 00:00 alle 16:00 del 30 marzo divieto di sosta (tranne mezzi al servizio di disabili muniti di pass) in via Anfiteatro (lato mare, tra via Massari e via Giovinazzi).

Dalle 00:00 del 27 marzo alle 16:00 del 30 marzo divieto di sosta (tranne taxi) in via D’Aquino (lato piazza Garibaldi, tra via Regina Margherita e via Cavour).



Anche la circolazione dei bus subirà alcune variazioni e di conseguenza, per garantire manovre di svolta agevoli lungo alcuni percorsi, dalle 07:00 del 27 marzo alle 16:00 del 30 marzo sarà vietata la sosta in via Oberdan (tra il civico 81 e via Minniti), in via Minniti (tra il civico 36/C e via Oberdan), in via Crispi (tra il civico 89/B e via Oberdan), in via Leonida (tra il civico 40 e via Oberdan), in via Crispi (tra il civico 84 e via Oberdan), in via Oberdan (tra il civico 122/B e via Leonida).



Per tutti i mezzi, dalle 20:00 alle 24:00 del 27 e 28 marzo e dalle 07:00 alle 16:00 del 29 e 30 marzo, sarà vietata la circolazione lungo corso Due Mari (tra via Matteotti e lungomare Vittorio Emanuele III), sul lungomare Vittorio Emanuele III (tra corso Due Mari e piazza Ebalia), in via Regina Margherita (tra via D’Aquino e il lungomare Vittorio Emanuele III), piazza Ebalia, in via Anfiteatro (tra via Regina Margherita e via Cavour), in via Massari (tra il lungomare Vittorio Emanuele III e via Anfiteatro), in via Giovinazzi (tra via Anfiteatro e il lungomare Vittorio Emanuele III), in via Mazzini (tra via Giovinazzi e via Acclavio), in via De Cesare (tra via Principe Amedeo e via lungomare Vittorio Emanuele III), in piazza Carbonelli.



Dalle 20:00 alle 24:00 del 27 e 28 marzo e dalle 07:00 alle 16:00 del 29 e 30 marzo, invece, sarà disposta l’inversione del senso di marcia lungo via Cavour (tra via Anfiteatro e via D’Aquino).



Dalle 07:00 alle 16:00 del 29 e 30 marzo, infine, nell’area della cerimonia sarà istituito divieto di transito per gli autocarri con portata superiore a 35 quintali.