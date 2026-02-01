Taranto, due avvisi del Comune per eventi culturali nel 2026

il Comune di Taranto ha pubblicato due distinti Avvisi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate: alla definizione del calendario ufficiale degli eventi culturali per l’anno 2026; alla selezione di soggetti qualificati, con i quali stipulare convenzioni di collaborazione per la valorizzazione del patrimonio culturale.

“Obiettivo è coinvolgere operatori economici, associazioni ed Enti del Terzo Settore, ma anche soggetti con comprovate competenze specialistiche – si legge in una nota stampa del Comune – per potenziare l’offerta culturale e la valorizzazione del patrimonio cittadino, garantendo il perseguimento del pubblico interesse nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza.

Sia nella definizione del calendario di eventi culturali, intesi in senso ampio e comprensivo di manifestazioni artistiche, performative, musicali, sia nella stipula di convenzioni, l’Amministrazione intende sostenere la partecipazione dei cittadini, promuovere l’inclusione, favorire l’interazione tra istituzioni e comunità, elevare l’offerta culturale cittadina e sostenere le eccellenze locali”. Scarica i bandi: https://www.comune.taranto.it/it/news/avviso-pubblico-manifestazioni-di-interesse-per-convenzioni-anno-2026;

https://www.comune.taranto.it/it/news/avviso-pubblico-per-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-finalizzate-alla-definizione-del-calendario-ufficiale-degli-eventi-culturali-per-lanno-2026