Taranto, doppio attracco di navi da crociera al Molo San Cataldo

È entrata nel vivo la stagione crocieristica del Porto di Taranto. Oggi, per la prima volta, al Molo San Cataldo è stato consentito l’approdo contemporaneo di due grandi navi da crociera: la Fascinosa di Costa Crociere (lato di ponente) e la Mein Schiff 5 di TUI (lato di levante), quest’ultima al suo maiden call nello scalo jonico.

“Tale traguardo – spiega l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – è stato reso possibile grazie alla piena sinergia tra l’AdSP e la Capitaneria di Porto che hanno coordinato operativamente le attività in capo alla stazione appaltante SOGESID S.p.A. Il risultato odierno rappresenta il tassello finale di un percorso avviato da tempo dal momento che la banchina di levante del Molo San Cataldo risultava completamente inutilizzabile. Tale problematica è stata superata attraverso i lavori di rettifica eseguiti dall’AdSP e collaudati nel 2021 che hanno consentito un allungamento della banchina sino alla lunghezza di 360 metri, con un unico allineamento. L’intervento ha consentito di regolarizzare i fondali e portarli alla quota prevista dal Piano Regolatore Portuale, operazione eseguita con tutti gli accorgimenti e presidi ambientali previsti dalla normativa vigente”.

“C’è grande entusiasmo e soddisfazione – commenta il presidente dell’AdSP del Mar Ionio Sergio Prete – per l’arrivo delle due cruise lines in simultanea al Molo San Cataldo del Porto di Taranto. Il traguardo raggiunto è frutto di un intenso lavoro e del continuo dialogo avuto con la Capitaneria e le Imprese coinvolte, in particolare la Taranto Cruise Port Srl, che ringraziamo per aver efficacemente eseguito tutti gli interventi previsti in tempi strettissimi, consentendo il regolare approdo delle navi schedulate lungo entrambi i lati del Molo San Cataldo. Con la futura realizzazione di ulteriori interventi quali l’arretramento del varco est, il waterfront ed il completamento dell’edificio Falanto, il Molo San Cataldo e l’area di cerniera tra porto e città diventeranno particolarmente attrattivi per turisti e cittadini”. (In foto il sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio con la news e le foto dello storico doppio attracco al Molo San Cataldo)