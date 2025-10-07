Cooltura
Taranto, doppia apertura del Ponte Girevole per manutenzione e ingresso unità militare
Nuovo intervento di manutenzione sul Ponte Girevole di Taranto. Ne dà notizia il Comando Interregionale Marittimo Sud. “Il giorno 08 ottobre – si legge nella nota stampa – dalle ore 01:00 alle ore 05:00, ed il giorno 09 ottobre 2025 dalle 01:00 alle ore 04.30 saranno effettuati interventi di manutenzione del Ponte Girevole con interdizione del traffico veicolare e pedonale.
Sarà consentito il transito di eventuali mezzi di soccorso/emergenza. Giorno 09 ottobre, dalle 04:30 alle ore 05:15, sarà inoltre effettuata un’apertura straordinaria del Ponte Girevole per transito in ingresso di unità militare”.