Taranto, domenica il debutto casalingo a Massafra: info biglietti
Il Taranto giocherà contro la Polimnia domenica 7 settembre alle 15:30 nello stadio “Italia” di Massafra. Ieri i rossoblu hanno vinto a Ruvo (1-0) contro lo Spinazzola (grafica SS. Taranto pubblicata su Fb).
MODALITÀ DI ACQUISTO BIGLIETTI
I tagliandi saranno disponibili esclusivamente online sul sito www.vivaticket.com e presso i rivenditori autorizzati del circuito VivaTicket.
I prezzi dei biglietti sono i seguenti:
Tribuna: €15,00
Gradinata: €10,00
La vendita partirà alle ore 9.00 di oggi venerdì 5 settembre e si chiuderà alle ore 12.00 del giorno della gara.
SETTORE OSPITI
Gli ospiti potranno acquistare il proprio biglietto in Tribuna in un settore a loro dedicato, al prezzo di € 10,00, per un numero massimo di 50 biglietti, solo presso il botteghino dello Stadio, il giorno della gara, Domenica 7 Settembre a partire dalle ore 12.00.