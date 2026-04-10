Taranto, domenica ecologica: informazioni utili per il 12 aprile

Incentivare la mobilità sostenibile, promuovere lo sport e il rispetto dell’ambiente, sensibilizzare sui corretti stili di vita.



Domenica 12 aprile si terrà la “Domenica Ecologica” del Comune di Taranto, un appuntamento che l’attuale amministrazione ha deciso di istituire e che si terrà ogni anno all’inizio della primavera.

Durante la mattinata, il centro della città diventerà uno spazio aperto a attività sportive, sanitarie, ricreative e di animazione, pensate per adulti e bambini, con l’obiettivo di vivere la città in modo diverso, più sano e consapevole.

Il programma delle attività e iniziative dalle 9 alle 13:

– dalle 9 alle 11, Gara podistica con l’Associazione ASD Nuova Atletica Taranto, partenza ed arrivo in Piazza Maria Immacolata;

– 10.30, Ciclo-passeggiata, partenza ed arrivo al Parco della Musica lato via di Palma;

– iniziativa Kyma Ambiente, allestimento ecoisola temporanea dedicata esclusivamente al conferimento dei piccoli RAEE (rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche di dimensioni ridotte), di punti informativi afferenti alle richieste di ritiro ingombranti e promozione app KTarip presso Piazza Maria Immacolata;

– tutta la mattinata, iniziativa Kyma Mobilità, Bibliobus in Piazza della Vittoria, TPL ed utilizzo delle e-bike della società Vaimoo gratuiti (fino a 60 minuti di utilizzo gratuito per utente), punto informativo su BRT;

– tutta la mattinata, iniziativa Kyma Servizi, installazione 12 casette in legno in via Mignogna per associazioni sportive, artigiani, comitati civici;

– tutta la mattinata, iniziativa l’Asl Taranto, ex Baraccamenti Cattolica, attività di screening (con risultato immediato) e di sensibilizzazione sui corretti stili di vita; in co-organizzazione con il 118 attività di primo soccorso;

– tutta la mattinata, iniziativa Tavolo per lo Sport, organizzazione di attività sportive in Piazza Carmine (pattinaggio), Piazza della Vittoria (arti marziali), Piazza Maria Immacolata (basket), Via Berardi (volley), Piazza Garibaldi (altre associazioni sportive), Baraccamenti Cattolica (scacchi).

– apertura straordinaria degli esercizi commerciali su base volontaria.

Trasporti e mobilità: viaggiare non costa nulla

Per l’intera durata della manifestazione, il Comune di Taranto e Kyma Mobilità garantiscono la gratuità totale dei mezzi pubblici su tutta la rete urbana. I cittadini potranno quindi utilizzare gli autobus per raggiungere il centro o spostarsi tra i quartieri senza necessità di biglietto.

A supporto della mobilità dolce, si rinnova la partnership con VAIMOO: il servizio di bike sharing sarà gratuito per tutti (fino a 60 minuti per utente).

Come attivare il servizio: sarà sufficiente utilizzare il codice “DomenicaEcologica” nell’app VAIMOO, all’interno della sezione dedicata ai BikePass di Taranto.

Informazione e progetti futuri: le “Casette della Mobilità”

Lungo le vie del centro saranno allestite delle apposite “casette” informative. Qui i cittadini potranno ricevere materiale di approfondimento e assistenza su tutti i pilastri della nuova mobilità tarantina: dal funzionamento dei parcheggi di scambio Park & Ride ai futuri sistemi di trasporto rapido di massa (BRT – Bus Rapid Transit), oltre a dettagli sulla gestione dei parcheggi cittadini.

Cultura: il Bibliobus in Piazza della Vittoria

La domenica ecologica non sarà solo mobilità, ma anche incontro e cultura. Piazza della Vittoria ospiterà il Bibliobus, la biblioteca itinerante che offrirà attività di lettura e animazione per grandi e piccoli. Le iniziative specifiche in programma presso il Bibliobus sono coordinate in collaborazione con la direzione della Biblioteca Acclavio.

Dalle ore 08:30 alle ore 13:00 sarà interdetta la circolazione veicolare nelle vie Via Margherita, Via Anfiteatro, Via Roma, Via di Palma, Via Pacoret, Corso Umberto e Via D’Aquino, come stabilito dall’Ordinanza della Polizia Locale n° 224 del 08/04/2026.

Di conseguenza, le linee bus urbane e suburbane subiranno variazioni di percorso.

DOMENICA 12 APRILE

dalle ore 08:30 alle ore 13:00