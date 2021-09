Taranto, domani col Monterosi per dare continuità

(in copertina Taranto-Latina, 26 settembre 2021 – foto Aurelio Castellaneta). Di quelle partite da prendere con le pinze. Perchè la classifica non può far testo, perchè gli avversari giungono da un buon pareggio casalingo con il Palermo e arrivano a Taranto per fare risultato e darsi continuità. La stessa che cercano gli uomini di Laterza, sull’onda dell’entusiasmo generato dalla vittoria netta sul Latina (2-0, domenica scorsa in casa) e per scacciare definitivamente la delusione di Pagani.

Guai a pensare che sia facile. Anzi, non lo sarà. Il girone C della serie C sta educando gli osservatori a fare i conti con un sostanziale equilibrio, la cui lettura sarà più agevole almeno alla decima… ma che alla vigilia della sesta giornata qualche prima traccia comincia a seminarla. Il Taranto ha bisongo di far punti, specie allo Iacovone, perchè tutto fa classifica e la quota salvezza (intorno ai 40) è un traguardo da tagliare prima possibile.





L’undici della Tuscia venderà cara la pelle, due giorni fa con il Palermo ha schierato il 3-5-2 composto da Borghetto, Piroli (cap.), Rocchi, Mbende, Polito, Parlati, Buglio, Di Paolantonio, Cancellieri; Polidori, Costantino. L’allenatore è D’Antoni. La squadra è a caccia della prima vittoria, sinora ha pareggiato tre volte (Foggia, Potenza, Palermo) e ha perso in due occasioni (in casa col Campobasso e nettamente a Bari).

I numeri del Monterosi

19° in classifica 3 punti 5 partite giocate 0 partite vinte 3 pari 2 perse 4 gol fatti (1 rig) 9 gol subiti età media 22,7 15 ammoniti



Taranto Monterosi 29 settembre 2021, ore 17.30 stadio Iacovone

Prezzi tagliandi e posti disponibili.

Curva (2.217) Intero: 13 € Ridotto: 11 €

(2.217) Gradinata (1.655) Intero: 17 € Ridotto: 15 €

(1.655) Tribuna Laterale (1.431) Intero: 30 € Ridotto: 28 €

(1.431) Tribuna Centrale (190) Intero: 50 € Ridotto: 48 €

(190) Curva Ospiti (250) Intero: 13 €.

(250)

I biglietti ridotti sono riservati a donne, under 12 e over 65.