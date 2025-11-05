Taranto, da Cimino a Democrate sosta auto+bus a 1 euro

Park&Ride “Cimino” e “Democrate”, sosta + bus navetta fino al Borgo a 1 euro. La nnuncia Kyma Mobilità in una nota. E la novità introdotta da oggi, per sei mesi, da Amministrazione comunale di Taranto “e Kyma Mobilità introducono dal 5 Novembre, e per i successivi sei mesi, “per far fronte alla carenza di parcheggi in centro, proponendo ai cittadini un’alternativa comoda, economica e sostenibile per l’ambiente” si legge nella nota.

Come funziona

Dalle ore 7.00 alle ore 23.00, nei due Park&Ride di Cimino e Piazzale Democrate, la tariffa di parcheggio per il conducente è fissata a € 1,00, comprensiva del costo della sosta del veicolo nell’area di interscambio e l’utilizzo degli appositi bus navetta, all’andata e al ritorno, lungo gli itinerari che portano al centro città. Gli altri passeggeri dello stesso veicolo (fino a 5 compreso il conducente) potranno acquistare, contestualmente, un mini-ticket dal costo di € 0,30 cad. per usufruire del servizio navetta.

I minori fino a 10 anni viaggiano gratis.

Il pagamento del ticket sosta+bus potrà avvenire esclusivamente in loco utilizzando gli appositi parcometri, che rilasceranno una doppia ricevuta: una da lasciare sul cruscotto dell’auto e l’altra da portare con sé e da conservare per l’utilizzo della navetta, esibendola in caso di controlli da parte del personale ispettivo. I ticket emessi saranno riservati all’utilizzo delle linee riservate ai Park&Ride e saranno validi per tutta la giornata.

Gli ausiliari della sosta saranno a disposizione dell’utenza per fornire informazioni sul servizio.

Percorsi e frequenze dei bus navetta:

Terminal Cimino – v. F. di Palma – Parco della Musica (BAC) e viceversa (senza fermate intermedie) con partenza ogni 15′. Nelle fasce orarie 14:00/16:30 e 21.00/23.00 la frequenza sarà ogni 30′.

Piazzale Democrate – Arcivescovado – Piazza Castello – via Cavour (Piazza Garibaldi) – Scesa Vasto (due fermate all’andata e due al ritorno), con partenza ogni 12′. Nelle fasce orarie 14/17 e 21/23 la frequenza sarà ogni 24′.

Ultima corsa alle ore 23.00 da entrambi i P&R.

I Park&Ride al Terminal Cimino e a Piazzale Democrate possono ospitare, rispettivamente, 200 e 160 posti auto. La nuove tariffe dei Park&Ride e le linee dirette agevoleranno autisti pendolari e residenti urbani che vorranno raggiungere il Borgo in maniera rilassata e veloce, senza lo stress legato alla ricerca del posto auto. Come detto, la sperimentazione durerà sei mesi e comporterà, con cadenza trimestrale, una verifica del servizio nella totalità dei suoi aspetti, con eventuali lievi rimodulazioni, nell’ottica di un continuo miglioramento del servizio da offrire all’utenza.