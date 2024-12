Taranto, così sarà la nuova Ricciardi

La Sportium, società del Gruppo Progetto CMR International, si aggiudica la gara, indetta dai Giochi del Mediterraneo 2026, per la progettazione integrata del nuovo nuovo complesso polifunzionale PalaRicciardi, che sarà realizzato entro i primi mesi del 2026.

La cordata che si è aggiudicata la commessa – spiega la società in una nota alla stampa – è composta da Sportium, STAIN Engeneering per la parte di impianti e InFire che cura la fire safety engeneering, tutte società del Gruppo Progetto CMR International, oltre a oltre a Ideas per le strutture, al Geologo Giuseppe Gigante e all’Archeologo Domenico Sapone. L’intervento sarà realizzato dall’Impresa Ferraro Spa di Roma.

Il nuovo complesso polifunzionale “Amatori Ricciardi” si svilupperà su una superficie complessiva di 22.170 mq: a seguito della demolizione delle preesistenze, sarà realizzato un nuovo polo dedicato allo sport, accessibile a tutti, di circa 6.250 mq e sarà costituito da due corpi distinti. Il primo di forma ellissoidale coperto da una tendostruttura composto da un doppio guscio, sarà destinato alla pratica dell’atletica leggera e delle discipline sportive indoor, oltre che poter ospitare eventi legati allo spettacolo e alla cultura, come concerti e spettacoli teatrali.

Il secondo corpo sarà invece realizzato in cemento armato prefabbricato e costituirà il blocco spogliatoi. Il nuovo impianto sportivo, oltre a offrire uno spazio per l’allenamento delle squadre su diverse discipline, rappresenterà un nuovo sito di gara per competizioni di atletica – come la corsa, il salto in alto, il lancio del peso, i salti in estensione, e il salto con l’asta -, pallavolo e pallacanestro, con una capienza di circa 1.500 spettatori.