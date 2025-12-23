Taranto, così i bus urbani durante le festività natalizie

Il servizio di Park&Ride di Cimino e Democrate sarà sospeso il giorno di Natale. Ne dà notizia Kyma Mobilità che comunica anche le variazioni e le modalità di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico per le festività del 24 e del 25 dicembre 2025.



Nella giornata della Vigilia, il servizio subirà una riduzione serale: ultime corse di fine servizio entro le ore 21:30. Variazione Centro Commerciale: in ragione della chiusura anticipata del centro commerciale “Porte dello Jonio”, a partire dalle ore 20:30 non verrà effettuato il transito dalla relativa fermata.

Principali ultime partenze: Linea 1/2: ore 20:13 da Cimino; ore 20:32 da Tamburi. Linea 3: ore 20:22 da Cimino e da Tamburi.

Per il giorno di Natale è prevista una sospensione pomeridiana del servizio. Le corse saranno interrotte alle ore 14:00 per poi riprendere regolarmente a partire dalle ore 18:00. Il servizio terminerà definitivamente entro le ore 23:00.

Sospensione pomeridiana (ultime partenze pre-pausa): Linea 1/2: ore 13:06 da Cimino; ore 13:22 da Porto Mercantile. Linea 3: ore 12:55 da Cimino; ore 13:00 da Tamburi. Linea 27: ore 12:40 da Porto Mercantile; ore 12:50 da San Vito Faro.

Corse di fine servizio: le ultime corse serali si effettueranno tra le 18:00 e le 23:00 (es. Linea 1/2 ore 22:05 da Cimino; Linea 4 ore 22:30 da Porto Mercantile). Nelle giornate del 25 e 26 dicembre, conseguentemente alla chiusura totale del centro commerciale “Porte dello Jonio”, nessuna linea effettuerà la deviazione o la fermata presso il suddetto centro.

Il 26 dicembre, Santo Stefano, il servizio sarà attivo. Kyma Mobilità invita i passeggeri a consultare le tabelle orarie dettagliate affisse presso le paline o disponibili sul sito web ufficiale per verificare l’orario esatto della propria linea di interesse.