Taranto, così i bus di città il 24 e il 25 dicembre

Nella giornata della Vigilia e in quella del Natale gli orari delle corse degli autobus di Kyma Mobilità subiranno alcune variazioni. Il 24 dicembre, a Taranto, le ultime corse degli autobus partiranno alle 21.30 circa. Inoltre,

dalle ore 20.30, stante la chiusura dell’area del centro commerciale Porte dello Jonio, non si effettuerà il transito dalla relativa fermata. Infine non saranno effettuate le corse serali per la Zona Industriale. E’ stata infine disposta l’intedizione del traffico veicolare su via Berardi, su Corso Due Mari e su via Principe Amedeo nel tratto compreso tra via Massari e via Giovinazzi. Pertanto, le linee urbane e suburbane subiranno delle variazioni riportate in dettaglio sul sito www.kymamobilita.it.

Nel giorno di Natale è prevista una sospensione del servizio dalle ore 14.00 alle ore 18.00, quando riprenderà il servizio fino alle ore 23.00 circa. Per l’intera giornata del 25 e del 26 dicembre, inoltre, l’area del centro commerciale Porte dello Jonio sarà chiusa e, pertanto, nessuna corsa devierà per tale località. Per la Zona Industriale saranno effettate la corsa delle 13.15 da San Vito/Lama/Talsano e quelle delle ore 21.15/21.50. Sul sito www.kymamobilita.it sono riportati in dettaglio gli orari per ogni singola linea.