Taranto, corso Due Mari pedonale da sabato 6 giugno

In ritardo di cinque giorni rispetto all’anuncio di qualche settimana fa , sarà attivata domani 6 giugno l’isola pedonale in corso Duie Mari,a Taranto.

La Polizia Locale con propria ordinanza ha infatti disposto il divieto di sosta e di circolazione nel tratto di corso Due Mari compreso tra via Pitagora e via Matteotti. Il provvedimento sarà in vigore, come detto, da sabato 6 giugno al 13 settembre 2026 (tra le 19 e le 24) con l’obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza di uno dei luoghi più rappresentativi della città. Resta comunque consentito l’accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell’area interessata.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio indirizzo già delineato dalla Giunta Comunale con la delibera n. 83 del 26.03.2026 che ha di fatto istituito l’Isola pedonale, e che prevede anche l’utilizzo degli spazi esterni da parte delle attività commerciali, con arredi temporanei e rimovibili, per favorire l’attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di Polizia Locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste. ‎