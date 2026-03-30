Taranto, corso Due Mari isola pedonale dal 1. giugno al 13 settembre

(foto repertorio Ringhiera) Taranto, dal 1 giugno al 13 settembre sarà istituita l’Isola pedonale su Corso Due Mari, nel tratto compreso tra via Pitagora e via Matteotti.

La Giunta comunale ha approvato una delibera “con un chiaro atto di indirizzo – spiegano da Palazzo di Città – ovvero sostenere lo sviluppo economico della città, favorire l’offerta commerciale, nel pieno rispetto delle norme, ampliare la vivibilità dello spazio urbano e consentire ai cittadini di godere appieno nei mesi estivi di uno scorcio suggestivo del Borgo. Quest’anno l’Isola Pedonale è stata fatta con largo anticipo per permettere alla comunità, operatori culturali ed esercenti di organizzarsi per tempo e vivere al meglio il tratto di strada in questione”.