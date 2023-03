Taranto, concerto di Quaresima a cura degli “Amici della Musica”

Anche quest’anno gli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” propongono per il 30 marzo – alle ore 21 – per la prima volta nella Chiesa di San Francesco di Paola a Taranto in via Regina Elena, un Concerto in forma di meditazione spirituale sulla Passione e morte di Cristo per Soli, Coro, Voce recitante ed Organo dal titolo QUUM DOLORE LANGUEO.

Si tratta di alcune composizioni originali di Fabio Anti, eseguite per la prima volta in stile moderno e basato su concetti ed ispirazioni antiche, come le commistioni col gregoriano, la modalità, lo stesso uso esclusivo del Latino come lingua per il canto e il parallelismo con lo stile della tragedia greca.





QUUM DOLORE LANGUEO è diviso in tre parti: “PASSIONE”, “JUDAS MERCATOR PESSIMUS” e “O JESU CHRISTE”. Nella “PASSIONE” molta importanza riveste l’aggressività del coro nelle turbam voces che, come nell’episodio evangelico, interagisce con la voce recitante dando vita ai personaggi, mentre le meditatio sono vere e proprie arie solistiche che prediligono vocalità ampie dall’estrema delicatezza alla liricità più piena; il mottetto finale, essendo narrazione conclusiva, riconduce il tutto in uno stile più severo e solenne. “JUDAS MERCATOR PESSIMUS” per coro a 8-4 voci a cappella, costruito su un responsorio gregoriano da cui trae ispirazione melodica, si spinge verso sonorità molto azzardate in una sorta di madrigalismo dal gusto moderno per mezzo dell’uso di dissonanze e scrittura libera. “O JESU CHRISTE”, mottetto per coro a 2 voci maschili ed organo, guarda molto allo stile seicentesco ma sempre in lettura e sensibilità moderne.

A concludere la serata il celebre testo di Jacopone Da Todi DONNA DE PARADISO che sarà recitato dall’attrice MARINA LUPO, al quale seguirà lo “STABAT MATER” per coro a cappella a 4 voci, segue uno stile più classico e rigoroso pur non tralasciando sonorità e gusto per la dissonanza è costruito su estrema cantabilità delle singole parti.

Ad eseguire il concerto sarà l’Odor Rosae Chorus insieme al soprano Angela Spinelli e al baritono Lorenzo Salvatori, accompagnati all’organo da Graziano Semeraro e diretti da Fabio Anti nella doppia veste di controtenore. La lettura dei testi sacri è affidata all’attore Chicco Passaro.

L’appuntamento rientra nella 79ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” organizzata sotto l’egida del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Taranto, e con il sostegno di PosteItaliane. L’immagine utilizzata per il progetto grafico è CROCIFISSIONE, un dipinto olio su tela del XVII sec. di autore ignoto custodito nella Chiesa di San Francesco di Paola. I Biglietti sono disponibili su Liveticket.it o sul sito www.amicidellamusicataranto.it – € 5,00 – Info Tel. 099.7303972 / Cell. 329.3462658.