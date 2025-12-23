Taranto, concerto di Natale in piazza Carmine

Domani 24 dicembre alle 11.30, “Concerto di Natale” in piazza Carmine.

Protagonista di un appuntamento così atteso in pieno centro a Taranto, il Lucania Apulia Chorus, il WakeUp Gospel Project e l’Orchestra della Magna Grecia, con la direzione del Maestro Graziano Leserri. Ingresso libero.

Il “Concerto di Natale” è un evento realizzato dall’Orchestra della Magna Grecia, con il L.A. Chorus e il WakeUp Project, in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC – Ministero della Cultura. Il concerto spazierà dai classici del gospel ai brani natalizi più amati, creando un’atmosfera di gioia e riflessione. La loro interpretazione unica e coinvolgente promette di emozionare il pubblico, trasportandolo in un viaggio musicale che celebra lo spirito del Natale. Fra i brani, Adeste Fideles, Silent Night, The First Noel, Xstmas Medley: Jingle bells, Santa Claus is Coming to town, Let is snow, The first Noel, Hark the Erald Angel sing, All I Want for Christmas is You, Feliz Navidad, Sister Act Medley, Oh Happy Day, Blowin in the Wind, Praise Jesus Is, Do not pass me by.

Il WakeUp Gospel Project nasce dal desiderio di unire assieme qualità musicale e divertimento, testimonianza e animazione col pubblico.

Diciotto anni di attività, un universo sonoro energico e navigato, culminato con la collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia e Achille Lauro, nel concerto-evento “Heroes” svoltosi nell’ Arena di Verona.

Originari di Martina Franca, sono gli ideatori del Festival internazionale “WakeUp Gospel Fest”. Premiati nel 2011, a Torino, come “Miglior Gruppo Gospel Italiano” annoverano primi premi in concorsi internazionali, lavori discografici, ospitate nei principali festival gospel nazionali ed internazionali.