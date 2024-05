Taranto, comunque vada è stato già un successo

Stasera il Taranto giocherà il primo turno dei playoff validi per la promozione in Serie B. C’è soltanto un posto utile, le squadre in campo sono ventisette e rappresentano i tre gironi della Lega Pro.

La formazione di Capuano parte dal quinto posto in classifica e dunque è costretta a cominciare dal primo turno, affrontando il Latina.

Senza la penalizzazione (-4), confermata da tutti i gradi di giudizio sportivo per cause amministrative, i rossoblu sarebbero giunti al secondo posto e avrebbero atteso i quarti di finale, risparmiandosi i primi due turni di girone e accedendo direttamente alla fase nazionale.



Così non è andata ma – per dirla con Capuano – da stasera in poi nessun episodio, giocata o eventuale combinazione sfavorevole potrà mai inficiare questa ecceziomale stagione agonistica condotta dal suo Taranto, dalla prima all’ultima giornata.

Un’annata iniziata con l’incendio della curva sud e finita con quattro punti in meno… ma che dentro il campo ha registrato 20 vittorie e 69 punti effettivi. Comunque andranno questi playoff… è stato già un successo per una rosa costruita badando ai costi e che strada facendo ha saputo anche rinunciare a pezzi importanti (ben sostituiti a gennaio).

Il Taranto non giocava i playoff per la B dal 2012, dopo aver sfiorato la promozione cinque volte dal 2002 (finali con Catania e Ancona, semifinali con Avellino, Atletico Roma e Pro Vercelli).

Stasera palla al centro allo Iacovone alle 20.30. Si viaggia verso l’esaurimento dei posti disponibili.