Taranto, città che legge. Via al nuovo triennio in biblioteca

Taranto, città che legge: per il secondo triennio consecutivo il Comune di Taranto, con la Biblioteca Civica Pietro Acclavio, si è aggiudicato la qualifica di “Città che Legge” per gli anni

2024 – 2026, assegnata dal Centro per il Libro e la Lettura a seguito della partecipazione al bando. Il progetto, presentato dalla Città di Taranto, ‘intende promuovere un percorso partecipativo che parta dagli attori della filiera del libro e coinvolga l’intera comunità cittadina per creare nuove opportunità di fruizione culturale e di sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole, per rafforzare l’abitudine alla lettura e aumentare il numero dei lettori abituali, creando valore sociale attorno all’atto di leggere’z

Inoltre, il progetto intende coinvolgere le scuole del territorio ‘al fine di rafforzare il legame con le giovani generazioni, nella consapevolezza che la biblioteca possa rappresentare un “luogo altro” rispetto alla scuola ma, al contempo, vicino e complementare, in cui incontrarsi, divertirsi, crescere e imparare con i libri. Pertanto, nei prossimi giorni, così come sottolineato dall’Assessora alla Cultura, Angelica Lussoso, “saranno programmati incontri con tutti gli attori, Librerie, Associazioni Culturali e Scuole che hanno aderito alla rete “Città che Legge” da svolgersi in Biblioteca per organizzare attività di promozione alla lettura rivolte alla cittadinanza tutta”.