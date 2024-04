Taranto, “Chopin concert” con l’Orchestra della Magna Grecia

Giovedì 11 aprile, alle 21.00, nel Teatro Orfeo di Taranto, la Stagione Concertistica programma “Chopin concert”, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Brian Liao, con Giuseppe Greco al pianoforte in veste di solista. In programma l’esecuzione del celebre Concerto n° 1 per pianoforte e orchestra di Fryderyk Chopin, unitamente alle “Variazioni Haydn” di Johannes Brahms.

“Dopo alcune parentesi dedicate ad altri generi musicali – dice il Maestro Piero Romano, Direttore artistico della Orchestra Magna Grecia – questa volta si torna alla bellezza senza tempo del repertorio classico. Abbiamo affidato questo straordinario programma nelle mani di Giuseppe Greco, uno dei pianisti più promettenti sulla scena nazionale, con l’Orchestra della Magna Grecia guidata dal giovane direttore taiwanese Brian Liao, che sta bruciando tappe di una carriera straordinaria”.

Il “Concerto n° 1” per pianoforte e orchestra fu scritto da Chopin a soli venti anni, nel 1830, e fu eseguito a Varsavia, con il compositore come solista, durante uno dei suoi concerti di “addio” prima di lasciare la Polonia. Le “Variazioni Haydn”, invece, è un’opera in forma di tema e variazioni, composta da Johannes Brahms nell’estate del 1873: consiste in un tema in si bemolle maggiore basato su un corale dedicato a Sant’Antonio, otto variazioni e un finale.