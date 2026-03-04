Taranto chiama i tifosi, Santa Rita sabato al Palafiom per un posto nei playoff

Sabato prtopssimo al palafiom santa Rita Taranto e RivadeiGreci bernalda si giocano una bella fetta di playoff, nel senso che entrambe devono vincere per accreditarsi du una piazza d’onore della griglia ad otto. Sabato scorso, a Brindisi, per i tarantini la sconfitta arrivata all’over time (87-84) al termine di una bella partita.

La cronaca

Restano da giocare 31 secondi del tempo supplementare: Santa Rita Taranto e Invicta Brindisi sono sull’84 pari. Bianchi, lanciato in ripartenza, va a canestro ma subisce un fallo chiaramente antisportivo, prima concesso dall’arbitro sotto canestro e poi tramutato in fallo semplice dall’arbitro alle spalle dell’azione.

La panchina tarantina subisce inoltre un fallo tecnico. Brindisi sfrutta il suo tiro libero: 85-84. Taranto invece sbaglia i suoi dalla lunetta: la palla danza due volte sul ferro ed esce. Brindisi chiuderà i conti con altri due “liberi” sul possesso successivo. Finisce così (87-84) una bella partita che nei tempi regolamentari si era chiusa sul 73-73.

Un gara cominciata sottotono dai ragazzi di Mineo, costretti a rimontare dal -14 (primo parziale) al 32-32 a due minuti dall’intervallo (39-35). Al rientro, nuovo break brindisino (55-40 a metà terzo periodo) e ancora straordinari per Taranto trascinata in attacco da Ndiaye (29 punti) e ritrovatasi in difesa con un efficace pressing sugli esterni. Il terzo periodo si chiude 61-59 per Brindisi. Nel quarto Taranto piazza un break in avvio (61-66). Invicta Brindisi, squadra forte ed esperta, si ricompone e risponde. E si arriva al 71-73 ad un minuto dalla sirena… ma Taranto sciupa gli ultimi possessi e non chiude la gara.

I padroni di casa gestiscono meglio i palloni che scottano… e agguantano l’over time dalla lunetta (73-73, 87-84 dopo il suppl.).

MA NON C’E’ TEMPO PER RECRIMINARE… Anzi, occorre riflettere sui propri errori, si legge nel comunicato della società tarantina.

L’obiettivo playoff è all’orizzonte e già sabato prossimo la partita con Bernalda sarà importante per la qualificazione. ‘Una trasferta insidiosa preparata bene, ma abbiamo giocato male il primo periodo interpretandolo come peggio non si poteva – commenta coach Mineo, pensando a sabato scorso – abbiamo comunque avuto la forza e il merito di rientrare per due volte (da 14 e da -15, ndr) con giuste intensità e mentalità. Ma nei momenti topici alcune scelte le abbiamo sbagliate’.

VERSO SABATO. ‘Ovviamente, in palestra da oggi correggeremo gli errori e già da sabato ci sarà più spazio per gli Under impiegati poco a Brindisi’.

Il 7 marzo arriva il RivadeiGreci Bkt Bernalda. Un’ottima squadra. I playoff passano da questa partita. ‘Puntiamo a vincere e chiediamo al pubblico di tifosi e appassionati di Taranto di esserci accanto per centrare insieme l’obiettivo – aggiunge Stefano Mineo – sabato prossimo incontriamo un roster solido che punta anch’esso ad un posto nella griglia playoff. Il tifo tarantino ci darà una mano. Ne sono certo’ chiude il coach tarantino.

L’appuntamento è dunque al Palafiom sabato 7 marzo (18.00), ingresso libero. Taranto punta alla vittoria per un posto nei playoff della DR1.

TABELLINO ULTIMA GARA

Invicta Brindisi – Santa Rita Taranto 87-84 dopo un tempo suppl.

(24-10, 39-35, 59-61, 73-73)

INVICTA BRINDISI

Dario 3, Leo 16, De Giorgi 5, Quaranta 8, Mastrapasqua 20, Bellanova 2, Pellecchia 20, Aloisio 13, Taurisano, Rollo ne, Scarnera ne.

All. Lozito, ass. Ferrienti

SANTA RITA TARANTO

Lavezzari 11, Conforti 11, Pentassuglia 13, Bitetti 14, Ndiaye 29, Argentiero, Fanizzi ne, Bianchi 2, Minelli, Mirabile ne, Mandrillo 4, Fede ne.

All. Mineo, ass. N. Zicari e Simonetti

Qui risultati e classifica a tre giornate dal termine

https://www.playbasket.it/puglia/match.php?lt=2&lr=PU&lp=BA&lc=DR1&lg=2&season=2026&lf=M>n=8>t=2&mn=5