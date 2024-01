Taranto, Carlo Massarini presenta il suo “Vivo dal Vivo 2010-2023” a Spazioporto

Nato a La Spezia e cresciuto in Canada, al seguito del papà diplomatico, Massarini è stato tra i primi a portare il rock a Radio Rai. Firma di “Popster” e “Rolling Stone”, con “Mister Fantasy”, negli anni ‘80, diventa il volto simbolo della rivoluzione musicale in tv.

Domenica prossima 28 Gennaio, alle 11, lo Spazioporto /Cineporto di Taranto (Via Niceforo Foca, 28) ospita Carlo Massarini, il famoso giornalista, conduttore televisivo e radiofonico che presenterà il suo ultimo lavoro editoriale “Vivo Dal Vivo 2010 -2023” (Rizzoli Lizard Editore)

Pioniere delle nuove tecnologie, nei suoi programmi (da “Non necessariamente” a “MediaMente”) ha sempre privilegiato la sperimentazione e il rapporto tra video e sonorità.

Con “Vivo Dal Vivo 2010-2023” presenta un fotoracconto, sempre in termini molto personali, di 120 concerti visti e fotografati da lui. Un racconto in diretta, fatto sera per sera, per restituire le emozioni vissute ‘dal vivo’ attraverso parole e immagini e interviste ai protagonisti. Il tutto arricchito da QR Code che permettono di rivedere brani di quello stesso concerto.

L’ecletticità è la cifra del libro: ci sono gli highlander e gli artisti delle nuove generazioni, sia italiani sia stranieri. C’è il rock, certo, ma anche blues e jazz e rap e molti artisti di world music. Protagonisti di un’epoca musicale in cui tutto è (ancora) possibile, perché non ci sono più confini. Di genere o geografici.

Ci sono Peter Gabriel, Springsteen, Steve Winwood, Rolling Stones, Crosby Stills Nash, Beach Boys, Dylan, David Byrne, McCartney, U2, Nick Cave, Radiohead, Lana del Rey, Blur, Massive Attack… Vasco, Jovanotti, Bennato, Finardi, Zucchero, Fossati… Salmo, Gazzè-Fabi-Silvestri, Nina Zilli, Mika, Diodato, Caparezza, Capossela.. ed ancora.. Burt Bacharach, Johnny Winter, Paco de Lucia, Prince, Pino Daniele, Battiato, Ezio Bosso…

“Vivo Dal Vivo 2010 -2023” è un libro di forti emozioni e storico allo stesso tempo. E’, letteralmente, una fotografia della migliore musica che gira intorno in questi anni. Colta dal vivo, che è per un artista la prova del fuoco e la definitiva affermazione. L’ingresso all’evento è libero con posti a sedere fino ad esaurimento. Per informazioni : 0992227218.