Taranto capitale del nuoto in acque libere. Numeri record a Mediterraneo Open Water

Numeri da record per Mediterraneo Open Water 2025con circa 500 iscritti alle gare di sabato e domenica 13 e 14 settembre. Una manifestazione, giunta alla quinta edizione, che cresce di anno in anno in termini di iscritti e di qualità dei partecipanti. Nelle acque del Canale Navigabile, sotto il Ponte Girevole, accanto al Castello Aragonese, hanno gareggiato i nomi più prestigiosi e forti del nuoto in acque libere nazionale ed internazionale. Sabato mattina gli atleti si sono cimentati sulla distanza del miglio marino (1850 mt), prima gli agonisti, poi i master, infine la gara “open”, aperta a tutti.

Tra gli agonisti è stata battaglia sul filo dei secondi, anzi dei centesimi. Il podio maschile vede al primo posto Dario Verani (Gruppo sportivo Esercito) con il crono di 17’36”78; due secondi dopo è arrivato Ivan Giovannoni (Gruppo sportivo Esercito) con 17’38”60, alle sue spalle Joly Damien (Francia), 17’38”87. Grande equilibrio anche in campo femminile, ma sono state le brasiliane Jungblut Viviane (19’27”09) e Ana Marcela Cunha (19’35”81) a conquistare i primi due gradini del podio, completato dalla francese Caroline Jouisse con 19’36”48.

Grande competizione anche tra i master. Marco Leone (Circolo canottieri Aniene), Marino Tinelli (Otrè Ssd Noci) e Donato Quatraro (Impianti sportivi Nadir) nell’ordine hanno occupato i primi tre posti della classifica generale maschile. Venere Altamura (Sport Project ssd), Laura Palasciano (Flamino Sporting Club) e Valentina Giuliani (Cus Bar asd), le più veloci tra le donne.

“E’ stata una bella gara – ha dichiarato il vincitore del miglio marino, Dario Verani – condizioni climatiche e mare ideali. In acqua c’è stata battaglia vera. Campo di gara perfetto con molte boe a segnalare il percorso, era quasi impossibile sbagliare traettoria. Tutto organizzato in maniera ottimale in una cornice suggestiva e resa unica dal Castello e dal Ponte Girevole. Ora testa ai prossimi impegni a Barcellona con una tappa di Coppa Europa e poi Golfo degli Aranci il 10 ottobre”.

Tra i concorrenti anche il pugliese Luca De Tullio specialista del nuoto in vasca che inizia a guardare con attenzione e curiosità alle acque libere. “Mi sono divertito molto a gareggiare – confessa al termine della prova – avrei voluto partecipare a Mediterraneo Open Water anche lo scorso anno, ma non è stato possibile. Qui mi trovo bene, è sempre un piacere tornare nella mia terra e in questo mare bellissimo che è sicuramente un incentivo a praticare il nuoto in acque libere, un movimento che cresce e che personalmente mi diverte. Con Taranto ho un legame speciale perchè mio padre ha fatto parte della grande famiglia della Marina Militare. Nei prossimi giorni sarò impegnato negli Assoluti in vasca corta a Riccione per centrare la qualificazione agli Europei”.





Fabrizio Antonelli, già atleta plurimedagliato, ora tecnico federale e preparatore delle star del nuoto di fondo (tra cui il pugliese De Tullio), osserva le gare dietro le lenti scure degli occhiali da sole. Per lui è un ritorno a Mediterraneo Open Water. “E’ sempre un piacere tornare in una location meravigliosa come Taranto – dice – una realtà che negli anni sta crescendo e migliorando molto e da cui bisognerebbe prendere esempio. Negli ultimi anni abbiamo incontrato grandi difficoltà in manifestazioni internazionali; ricordo la Senna a Parigi durante le ultime Olimpiadi, acqua sporca e calda a Singapore in occasione dei recenti mondiali. Taranto, invece, è una bella vetrina per dimostrare al mondo che l’open water si può fare in contesti belli e di altissimo livello. La Puglia e Taranto possono diventare il faro nazionale ed internazionale del nuoto in acque libere”.

Venerdì sera il prologo di Mediterraneo Open Water con l’inaugurazione del “Villaggio dei due mari” alla presenza del sindaco di Taranto Piero Bitetti, del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, in rappresentanza del presidente Emiliano, del presidente nazionale di Opes Italia Juri Morico che è anche componente della giunta nazionale Coni. Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha inviato un video messaggio di saluto in cui ha ricordato l’appuntamento con i Giochi del Mediterraneo del 2026 esprimendo l’auspicio che la manifestazione sia foriera di messaggi di pace e fratellanza. “Taranto, la sua comunità. Il management sportivo – ha detto Morico – stanno dando prova di grande competenza e lungimiranza rilanciando questa competizione che è una grande esempio di turismo sportivo e di destagionalizzazione. Il mondo dello sport italiano sta dimostrando grande maturità”.





Mediterraneo Open Water 2025 coincide con i 20 anni di attività di Mediterraneo Sport Taranto che organizza la competizione e con i 50 anni dell’impresa Cassalia. “Traguardi importanti – ha sottolineato Antonello Cassalia, amministratore della società – perchè sono il frutto di una visione, di un progetto fortemente voluto da mio padre Domenico e perchè sono il risultato di un grande lavoro di squadra in una realtà in cui fare impresa non è semplice”. Al compianto Domenico Casalia è dedicato il premio della Combinata che sarà consegnato ai primi due assoluti e master.

Mediterraneo Open Water 2025 è una tappa del Grand Prix Nuoto di Fondo della FIN (Federazione Italiana Nuoto), è un grande evento sportivo dell’assessorato allo Sport della Regione Puglia, con il patrocinio del Comune di Taranto e la collaborazione del Comando Interregionale Marittimo Sud della Marina Militare.