Taranto, campagna abbonamenti al Fusco. I dettagli

Teatro Fusco di Taranto. Dal 14 al 31 luglio gli abbonati della stagione 2025/2026 potranno confermare il proprio posto. In cartellone dieci spettacoli di prosa e sei concerti

Parte domani, martedì 14 luglio, la campagna abbonamenti per la Stagione 2026/2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa dal Comune di Taranto insieme a Puglia Culture.

La prima fase, attiva fino al 31 luglio, sarà riservata agli abbonati della stagione teatrale 2025/2026.



I nuovi abbonamenti alla stagione di prosa e alla stagione musicale saranno invece disponibili dal 1° all’11 settembre, mentre dal 15 settembre sarà possibile acquistare i singoli biglietti al botteghino del Teatro Fusco e online.

La nuova stagione propone dieci spettacoli di prosa e sei concerti, in un percorso che intreccia classici, drammaturgia contemporanea, musica d’autore e grandi interpreti della scena italiana e internazionale.

Una delle principali novità riguarda la durata delle rappresentazioni: ciascuno spettacolo di prosa resterà in programma per tre giorni, con recite alle ore 21.00 il primo giorno, alle 20.00 il secondo e alle 18.00 il terzo, ampliando così le possibilità di partecipazione del pubblico.

La stagione teatrale si aprirà il 4, 5 e 6 novembre con Rosencrantz e Guildenstern sono morti, con Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli. Seguiranno Breaking Brecht – sing’n’song cabaret, con Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia e Lucia Vasini, e Falstaff. L’arte di farla franca, con Emilio Solfrizzi.

Nel nuovo anno arriveranno A casa tutti bene, scritto e diretto da Gabriele Muccino, con Fabio Troiano, Anna Galiena e Alice Arcuri, e Le ultime lune di Furio Bordon, con Alessandro Haber.

A febbraio saranno in scena Il Sindaco del Rione Sanità di Eduardo De Filippo, con Geppy Gleijeses e Pino Micol, e Giulietta e Romeo. Il corpo di Shakespeare, diretto da Michelangelo Campanale. Completeranno il cartellone La rigenerazione di Italo Svevo, con Nello Mascia, Lo Zar, di e con Stefano Massini, e Malinconico. Moderatamente felice, con Massimiliano Gallo.

La stagione musicale si aprirà il 13 novembre con il progetto M.S.S.M., tra soul, jazz, fusion e black music. Il 12 dicembre Alberto Bertoli renderà omaggio al padre Pierangelo con Due voci intorno a un fuoco.

Il 6 febbraio sarà la volta di Teresa De Sio, seguita il 6 marzo da Chiara Civello. Il 20 marzo arriveranno al Teatro Fusco i The Brand New Heavies, protagonisti internazionali dell’acid jazz e del funk. A chiudere il percorso musicale sarà Tosca, il 10 aprile, con Feminae a Teatro.

Per i sei concerti è previsto anche un abbonamento musicale unico.

La stagione conferma l’attenzione all’accessibilità, con agevolazioni riservate ai giovani fino a 30 anni, agli over 65 e agli studenti. Puglia Culture aderisce alle misure Carta della Cultura Giovani, Carta del Merito e Carta del Docente.