Taranto, cambio alla guida del Comando Interregionale Marittimo Sud
Martedì prossimo 28 ottobre, alle 12.00, nella piazza d’Armi del Castello Aragonese di Taranto, alla presenza delle autorità, si svolgerà la cerimonia di avvicendamento del Comando Interregionale Marittimo Sud tra l’ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro (cedente) e l’ammiraglio di divisione Andrea Petroni (subentrante).
L’ammiraglio Andrea Petroni assume la carica dopo aver ricoperto il ruolo di Comandante della Seconda Divisione Navale.
L’ammiraglio Vincenzo Montanaro, dopo più di un anno alla guida del Comando Interregionale Marittimo Sud, assumerà l’incarico di Comandante Logistico della Marina Militare con sede a Napoli.