Taranto calcio, il giorno della verità

Oggi a Palazzo di Città si riunirà la commissione municipale coordinata dal sindaco Piero Bitetti.



La terna amministrativa valuterà le manifestazioni di interesse richieste pubblicamente dal Comune, attraverso un bando, per procedere alla formazione e alla conseguente iscrizione di un nuovo sodalizio calcistico che ripartirà dal campionato di Eccellenza.

C’è molta attesa in città tra i tifosi.

Il bando è scaduto ieri a mezzanotte. Nelle ultime ore si sono rincorse ed accavallate tante ipotesi ma saranno le carte a stabilire lo start ufficiale e concreto del nuovo corso calcistico tarantino.



Tutto ciò mentre proseguono i lavori di rifacimento dello stadio Iacovone che dovrà essere pronto esattamente fra un anno, quando il 21 agosto 2026 cominceranno i Giichi del Mediterraneo 2026.



Novità in giornata …