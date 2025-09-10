Calcio, Sport
Taranto-Brindisi, la gara di Coppa Italia domani a Massafra
Domani in campo Taranto e Brindisi, a Massafra, gara valida per il primo turno di Coppa Italia. Palla al centro alle 15:30 sul terreno dello stadio Italia. Si tratta di un test molto interessante tra due delle formazioni favorite per la vittoria finale del campionato di Eccellenza.
ACQUISTO BIGLIETTI
I tagliandi del settore Tribuna sonodisponibili sul sito www.vivaticket.com e presso i rivenditori autorizzati del circuito VivaTicket. Per il settore Gradinata è possibile acquistare il singolo biglietto nella ricevitoria “Pausa Caffè” di Taranto, in viale Trentino 5B/7.