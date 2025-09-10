Skip to main content

Taranto-Brindisi, la gara di Coppa Italia domani a Massafra

Pubblicato | da Redazione

Domani in campo Taranto e Brindisi, a Massafra, gara valida per il primo turno di Coppa Italia. Palla al centro alle 15:30 sul terreno dello stadio Italia. Si tratta di un test molto interessante tra due delle formazioni favorite per la vittoria finale del campionato di Eccellenza.

ACQUISTO BIGLIETTI

tagliandi del settore Tribuna sonodisponibili sul sito www.vivaticket.com e presso i rivenditori autorizzati del circuito VivaTicket. Per il settore Gradinata è possibile acquistare il singolo biglietto nella ricevitoria “Pausa Caffè” di Taranto, in viale Trentino 5B/7.

