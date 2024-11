Taranto, bonus sport: come accedere

Taranto, Avviso Pubblico firmato dalla Direzione Cultura, Sport, Eventi e Politiche Giovanili del Comune di Taranto; è rivolto ad associazioni e società locali attive in ambito dilettantistico e promozionale.











‘Si tratta di un’interessante opportunità – si legge nella nota del Comune – grazie alla quale si porranno le basi non solo per incrementare con decisione l’indice di sportività del capoluogo ionico in vista degli importanti appuntamenti di caratura internazionale che lo vedranno protagonista nei prossimi due anni grazie al titolo di “Città europea dello sport” e ai “XX Giochi del Mediterraneo”, ma anche per dare continuità a tutte quelle realtà del territorio che operano nel mondo dello sport e che vanno a beneficiare degli effetti del più vasto processo di rigenerazione sociale e del rafforzamento dei servizi orientati al concetto di “welfare di comunità”.

Sino al prossimo 19 novembre 2024 potranno presentare la propria manifestazione di interesse tutte quelle società o associazioni che risultino affiliate a Federazioni sportive nazionali del CONI e/o a Discipline sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva accreditati dal CONI, entità e organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico. Coloro che beneficeranno delle iniziative o delle attività messe in campo saranno i minori di età compresa fra i 5 e i 17 anni che nella scorsa stagione non siano stati iscritti ad alcuna società o associazione sportiva. A tal proposito va aggiunto che uno degli obiettivi sarà proprio quello di intercettare bambini e ragazzi in condizioni o a rischio di povertà educativa minorile e sostenere le famiglie in condizione di disagio socioeconomico a un livello multidimensionale’.

L’Avviso fa leva su una dotazione finanziaria ammontante complessivamente a 70mila euro per l’acquisto (fino a giugno) di spazi sportivi o abbonamenti relativi alla stagione sportiva 2024/2025 da distribuire nella misura massima di euro 2.000,00 (IVA e oneri inclusi) a ciascun soggetto proponente e selezionato. La finalità del cosiddetto “Bonus sport” sarà quella di promuovere una rete socio-sportivo-culturale di inclusione e collaborazione tra soggetti pubblici e privati e famiglie, creando in tal modo una comunità educante.

ulteriori informazioni e approfondimenti all’indirizzo mail:culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.”